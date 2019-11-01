Запасаться продуктами можно через Интернет

Сейчас в Интернете можно купить много разных необходимых товаров. Но чаще всего человеку конечно же, нужны продукты питания. И Сеть предоставляет действительно большой выбор в этом направлении. Конечно, можно найти такую услугу, как доставка продуктов, и в Москве. От свежего мяса до молока и ягод, от орехов и сладостей до замороженных полуфабрикатов. Холодильник при желании можно заполнить до отказа.

То, что продукты доставят в нужное время и прямо до двери по указанному адресу - несомненный плюс. Особенно для пенсионеров. Есть и еще ряд преимуществ.

Например, многие не могут донести самостоятельно столько, сколько запланировали купить. А тут - все что нужно курьеры компании сами принесут. Когда доставка до двери будет осуществлена, останется только лишь расформировать пакет (или пакеты) с заказом в несколько приемов. Всего-то - пара-тройка "походов" от коридора на кухню до холодильника и емкостей хранения.

Не всегда по состоянию здоровья есть возможность выйти на улицу в принципе, а не то что еще совершать в такое время продуктовый шопинг. Сделав заказ, можно будет не беспокоиться, что впереди, пока не станет легче, ожидает жизнь впроголодь.

В преддверии праздников услуга доставки еды вообще очень ценна, так как продуктов нужно припасти больше, чем обычно. Интернет-магазины наряду с традиционной продуктовой линейкой (хлеб, молоко, бакалея и т.д.), которая востребована постоянно, предлагают и деликатесные вещи.

Довольно часто можно приобрести продукты по весьма привлекательным ценам - когда объявляются скидочные программы на определенные категории. С каждого купленного товара в некоторых виртуальных точках реализации может идти начисление бонусов. Есть от интернет-магазинов и другие выгодные для онлайн-покупателей проекты. Нужно только следить за акциями и если условия подходят, становиться участником.

Если товары набираются на определенную сумму, обычно их доставка осуществляется бесплатно.

Примерный алгоритм, чтобы заказать продукты на дом. Сначала необходимо промониторить интересующие сервисы с доставкой продуктов и выбрать наиболее приемлемый (приемлемые) для себя. К примеру, удобный вариант - интернет-магазин iGooods, сотрудничающий с гипермаркетами ЛЕНТА, METRO, КАРУСЕЛЬ, Глобус, ВкусВилл, Selgros, Магнит. Зарегистрироваться там. Затем нужно ознакомиться с каталогом и наметить те товары, которые в планах приобрести. Следующий шаг - переместить выбранное в корзину, либо связаться с менеджером для оформления заказа через этого сотрудника. Нужно указать точный адрес, по которому будет осуществлена доставка, и комфортное время получения. Расплатиться за услугу можно по прибытии курьера наличными или картой через терминал доставившего заказ. Приятных онлайн-покупок!

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