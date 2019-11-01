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Запасаться продуктами можно через Интернет
Ксения ДАВЫДОВА   
01 Ноября 2019 г.
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Запасаться продуктами можно через Интернет

Сейчас в Интернете можно купить много разных необходимых товаров. Но чаще всего человеку конечно же, нужны продукты питания. И Сеть предоставляет действительно большой выбор в этом направлении. Конечно, можно найти такую услугу, как доставка продуктов, и в Москве. От свежего мяса до молока и ягод, от орехов и сладостей до замороженных полуфабрикатов. Холодильник при желании можно заполнить до отказа.

То, что продукты доставят в нужное время и прямо до двери по указанному адресу - несомненный плюс. Особенно для пенсионеров. Есть и еще ряд преимуществ.

Например, многие не могут донести самостоятельно столько, сколько запланировали купить. А тут - все что нужно курьеры компании сами принесут. Когда доставка до двери будет осуществлена, останется только лишь расформировать пакет (или пакеты) с заказом в несколько приемов. Всего-то - пара-тройка "походов" от коридора на кухню до холодильника и емкостей хранения.

Запасаться продуктами можно через Интернет

Не всегда по состоянию здоровья есть возможность выйти на улицу в принципе, а не то что еще совершать в такое время продуктовый шопинг. Сделав заказ, можно будет не беспокоиться, что впереди, пока не станет легче, ожидает жизнь впроголодь.

В преддверии праздников услуга доставки еды вообще очень ценна, так как продуктов нужно припасти больше, чем обычно. Интернет-магазины наряду с традиционной продуктовой линейкой (хлеб, молоко, бакалея и т.д.), которая востребована постоянно, предлагают и деликатесные вещи.

Довольно часто можно приобрести продукты по весьма привлекательным ценам - когда объявляются скидочные программы на определенные категории. С каждого купленного товара в некоторых виртуальных точках реализации может идти начисление бонусов. Есть от интернет-магазинов и другие выгодные для онлайн-покупателей проекты. Нужно только следить за акциями и если условия подходят, становиться участником.

Если товары набираются на определенную сумму, обычно их доставка осуществляется бесплатно.

Запасаться продуктами можно через Интернет

Примерный алгоритм, чтобы заказать продукты на дом. Сначала необходимо промониторить интересующие сервисы с доставкой продуктов и выбрать наиболее приемлемый (приемлемые) для себя. К примеру, удобный вариант - интернет-магазин iGooods, сотрудничающий с гипермаркетами ЛЕНТА, METRO, КАРУСЕЛЬ, Глобус, ВкусВилл, Selgros, Магнит. Зарегистрироваться там. Затем нужно ознакомиться с каталогом и наметить те товары, которые в планах приобрести. Следующий шаг - переместить выбранное в корзину, либо связаться с менеджером для оформления заказа через этого сотрудника. Нужно указать точный адрес, по которому будет осуществлена доставка, и комфортное время получения. Расплатиться за услугу можно по прибытии курьера наличными или картой через терминал доставившего заказ. Приятных онлайн-покупок!

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