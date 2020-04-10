Запах дождя в природе — не просто так

Ученые Лундского университета (Швеция) доказали, что «запах дождя», остающийся в свежем воздухе после дождя, создают особые летучие вещества, которые выделяют почвенные микробы для привлечения членистоногих. Микробам это жизненно необходимо, поскольку членистоногие, а именно ногохвостки, помогают бактериям разноситься по миру.

Ногохвостки питаются грибками, микробами и мелкими частицами органики. Они приманиваются на этот запах, поедают бактерии, а их споры выделяются потом в широком ареале передвижения членистоногих. Как описывает научный журнал Nature Microbiology, многие бактерии из рода стрептомицетов вырабатывают два типа летучих веществ, которые и составляют основу своеобразного запаха, — геосмин и 2-метилизоборнеол.

Был проведен ряд исследований. Ученые вырастили несколько колоний стрептомицетов, поместили их в специальные ловушки и установили их в лесу. Уже спустя сутки внутри ловушек оказалось множество ногохвосток, которые поедали бактерии. Биологи исследовали и дальнейший процесс. Оказалось, что в желудке ногохвосток значительная часть микробов выживает в виде спор, которые эти членистоногие разносят на большие расстояния.

Кстати, микробы вырабатывают множество летучих молекул. Часть их — продукты их жизнедеятельности, а другие играют роль сигналов. К примеру, бактерии, ускоряющие разложение тел умерших животных, вырабатывают белки кадаверин и путресцин, обладающих таким запахом, который отпугивает всех многоклеточных животных.

Важность этого исследования в раскрытии механизма различных природных симбиозов — взаимовыгодного сожительства. Бактерии дают пищу ногохвосткам, а те помогают им попасть на новые территории, куда сами микробы не могут добраться. Подобным образом могут сосуществовать с многоклеточными существами и многие другие микробы и даже вирусы.

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