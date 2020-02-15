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Замуж за...самолет

И во что только не влюбляются свободные европейские женщины! Жительница Берлина уже шесть лет крутит роман с «Боингом».

Она мечтает выйти за самолет замуж и проводить с 40-тонной махиной дни и ночи. Женщина целует железные крылья и возбуждается от прикосновения к гладкому корпусу. Необычную свадьбу планируется сыграть в марте этого года.

30-летняя женщина встретила любовь всей своей жизни в марте 2014 года в берлинском аэропорту Тегель. Ее соблазнили крылья, винглеты и двигатели огромного самолета. Мишель регулярно приходит в аэропорт в течение шести лет, чтобы посмотреть на 40-тонную махину через окно. Ей даже посчастливилось поцеловать «Боинг» и постоять на его крыле в сентябре 2019 года.

Немка вспоминает этот незабываемый момент в ангаре как лучшее событие в своей жизни. Она мечтает однажды переехать сюда, чтобы всегда быть рядом с любимым.

Мишель представляет себя на свадьбе не в белом платье, а в черных блейзере и брюках. Праздничное событие она планирует провести 18 марта 2020 года в Амстердаме.

Несмотря на то, что родственники и друзья смирились со странным романом женщины, они не горят желанием знакомиться с самолетом. Пара встречалась всего два раза. Чтобы утешить себя в одинокие ночи, Мишель сделала макет любимого «Боинга» и спит с ним в обнимку.

Горячие чувства Мишель к летательному аппарату имеют название. Это объектофилия — когда сексуальное или романтическое влечение у человека фокусируется на неодушевленном предмете. Женщина утверждает, что ее отношения с самолетом такие же, как у людей. Они расслабляются вместе по вечерам и засыпают в обнимку.

Впервые немка обнаружила свою слабость к самолетам во время первого полета в ноябре 2013 года. Мишель говорит, что от прикосновения к крыльям она возбуждается и у нее потеют ладони. Женщина хочет, чтобы в обществе к ней относились с пониманием, и готова защищать свою любовь.

МГ: Любовь, конечно, зла, но не до такой же степени!

Надо меньше есть!

Все семейство постоянно подшучивает над Томасом Джонсоном из Стокпорта (Большой Манчестер, Англия).

Домочадцы утверждают, что их родственник не в состоянии пойти на кухню и выйти оттуда, не держа в руках какую-нибудь еду, да мужчина и сам согласен с этими шуточками и упреками.

В какой-то момент Тэмми, супруга Томаса, решила разыграть его, а заодно и намекнуть, что ему неплохо было бы избавиться от лишнего веса, для начала перестав увлекаться нездоровой калорийной едой.

Деятельная дама вооружилась клейкой лентой, отправилась на кухню и заклеила все упаковки с вредными закусками и лакомствами, так что мужу, решившему устроить себе очередной праздник живота, пришлось помучиться.

Впрочем, Томас (который, кстати, не обиделся на розыгрыш) рассказал, что усилия жены не привели к каким-то серьезным результатам. Он не настолько ленив, чтобы, увидев заклеенную упаковку, оставить попытки вкусно покушать.

МГ: Что и говорить, не самый надежный способ отучить от переедания... Но с чего-то начинать надо!

Алкопровод...

В индийском штате Керала у жителей многоэтажки из кранов вместо воды полился алкоголь.

Как пишет BBC, жители 18-квартирного дома были шокированы, ведь утром они никак не ожидали, что из их кранов вместо воды польется бурая жидкость, которая оказалась смесью пива, бренди и рома. После обращения жителей к властям выяснилось, что алкоголь в трубопровод попал случайно. Неподалеку в яме хранилось шесть тысяч литров конфискованного алкоголя. Но яма протекла, и пьянящая жидкость попала через почву в расположенный рядом колодец с водой. Но жители не могли использовать эту жидкость не только для еды, но и для мытья. «Дети не смогли пойти в школу, даже их родители не смогли пойти на работу», — сказал владелец апартаментов Джоши Малекеккал. Власти признали ошибку, но жители дома еще около месяца не смогут пользоваться водопроводом, пока он не очистится. «Они привозят около пяти тысяч литров воды ежедневно, но этого недостаточно для покрытия нужд всех семей в здании», — говорит Малекеккал.

Как отмечает BBC, в штате Керала зафиксирован самый высокий уровень потребления алкоголя в Индии.

МГ: Думается, что не все были так уж возмущены происшедшим. И есть подозрение, что взрослые не случайно не пошли на работу...

Вот такая демократия...

Мужчинам — сотрудникам госучреждений Лебапского велаята — региона на востоке Туркменистана в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет.

Как сообщает «Радио Азатлык», в то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют дать им седой оттенок. «Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля», — рассказал корреспондент, работающий анонимно по соображениям безопасности. Он отметил, что беседовал с несколькими работниками бюджетной сферы, которые сообщили, что данный запрет имеет устный характер. «Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг (президент — прим. ред.), то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди», — сообщает корреспондент. По его данным, такое нововведение не понравилось чиновникам, поскольку президент страны ранее сам красил волосы в черный цвет, и от них требовал поступать аналогично. Сейчас же требование противоположное. «Сейчас очень много тех, кто красит волосы в черный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались краситься. А теперь даже тех, чей естественный цвет волос черный, требуют краситься в седой цвет!», — рассказал один из чиновников.

Отмечается, что в июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Гурбангулы Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в черный цвет.

МГ: А мы-то гадали — отчего в нашем правительстве столько лысых!

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