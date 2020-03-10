Заказ памятника: способы экономии и нюансы установки

По прошествии времени после ухода близкого человека из жизни перед родными встает вопрос о благоустройстве места захоронения, конкретно в установке постоянного памятника. Ориентиров здесь много: это предпочтения в материале, в размерах, формах, других параметрах изделия, а также финансовые возможности заказчиков. Чтобы сэкономить на памятнике, существует несколько советов.

Во-первых, обращаться за услугой надо только в надежную компанию, к примеру, в Беларуси ее можно найти здесь: https://pamyatvkamne.by/. Гранитная мастерская «Память в камне» занимается не только производством памятников и надгробий из гранита, но и их установкой. Профессионалы этой фирмы обязательно учитывают мнения и пожелания клиентов и находят самый оптимальный вариант для воплощения идей. То есть здесь для клиента стоит задача – избежать перекупщиков и выйти на тех, у кого в руках организован более полный процесс.

Во-вторых, стоит узнать в выбранной фирме/фирмах информацию о разных материалах, из которых может быть изготовлен памятник. Конечно, стоит быть готовым к тому, что изделия из натуральных материалов, таких как гранит или мрамор, более долговечны. Но и стоимость на них будет устанавливаться фирмами-изготовителями выше, чем на памятники ненатуральные, допустим выполненные из искусственного камня.

Часто выбор падает у заказчиков на гранит. И хотя памятник не будет дешевым точно, здесь можно сэкономить при заказе, к примеру, на форме. Самая простая – прямоугольная – будет ценой ниже, чем с усложненной конфигурацией. Но это не значит, что памятник не будет выглядеть достойно, заурядно, ведь можно добавить к изделию, например, оформление гравировкой и т.д.

Можно часть средств сэкономить на полировке памятника, цветника и постамента. Все эти элементы надгробия можно отполировать только с лицевых сторон. Еще некоторые личные финансы поможет сберечь высота

памятника. Чем она в проекте меньше, тем, естественно, изделие выйдет в итоге дешевле.

Стоит заранее узнать об акциях и скидках, которые иногда предлагают фирмы. Это тоже выгодно для сохранения содержимого кошелька.

При заказе памятников существуют свои нюансы. Например, оформлять договор на изготовление изделия стоит месяца за 2-3 перед планируемой установкой, в идеале лучше примерно за полгода. Иначе спешка может повлиять на качество. Еще стоит учитывать климатические условия территории, где будет стоять памятник. Например, повышенная влажность может стать причиной образования грибка на мраморном памятнике и т.д.

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