Загадка ямальского кратера

Геологи МГУ раскрыли секрет происхождения кратера на Ямале.
Сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова провели комплексное исследования арктического кратера на полуострове Ямал, выяснили причину его образования и открыли новое геологическое явление, ранее известное только для ледяных планет и планетоидов. Результаты работы учёных 10 сентября были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports.
Первая загадочная воронка, образованная взрывом газа на Ямале, была обнаружена летом 2014 года и вызвала интерес учёных. Эта воронка располагалась вдали от известных месторождений природного газа, и точная причина её образования была непонятна. Новое и слабоизученное явление могло представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций.
«Необычный размер и форма Ямальского кратера сразу породила множество гипотез, включая самые фантастические. На полуострове Ямал активно осваиваются газовые месторождения, и такие явления несут угрозу. Поэтому необходимо было установить природу кратера и понять, насколько это явление связано с освоением Арктики или глобальным изменением климата, — рассказывает профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков. — Для нашего коллектива объяснить новое природное явление оказалось серьёзным вызовом. Решить подобную задачу возможно только объединением разных специалистов МГУ, а не только геокриологов. Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена ещё недостаточно и, возможно, готовит ещё сюрпризы».
В ходе комплексной геокриологической экспедиции сотрудники геологического факультета МГУ изучили признаки промерзания таликовых вод, структурные особенности подземного льда, содержание и распределение газовой составляющей мёрзлых пород, а также провели геохимический анализ минеральной компоненты и талой воды. На основе полученных данных исследователи решили, что воронка образовалась в результате накопления газа в талике — непромерзающем слое земли в области вечной мерзлоты. Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путём, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Образованию воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной мерзлоты зажат газ, который в результате гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда вечной мерзлоты, взрывается. После взрыва образуется кратер. Один из последних случаев образования кратера был зафиксирован 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха на полуострове Ямал. Взрыв газа, который наблюдали местные жители, образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.
Ранее команда геологов МГУ проследила по космическим снимкам процесс формирования таких воронок и выявила признаки, по которым можно находить потенциально опасные места, где вскоре могут возникнуть такие воронки.
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