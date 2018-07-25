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Интересные факты и события

Ахиллу светит пенсия

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов заявил о желании выделить эрмитажному коту-оракулу Ахиллу пенсию. Он планирует отправить коллективное ходатайство от парламентариев на имя директора музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, передаёт РИА «Новости».

«Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслугами. Думаю, что, несмотря на это, он скоро найдёт себе новую семью, Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка», – пояснил Милонов.

Ранее ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщала, что коту-оракулу найдут хозяев. В списке претендентов уже значится 27 человек.

Глухой с рождения четырёхлетний Ахилл проживает в Эрмитаже в качестве мышелова наряду с десятками других котов. Он прославился точными предсказаниями итогов матчей на Кубке Конфедераций в 2017-м и в том же году был назван самым популярным котом России.

МГ: Создаётся впечатление, что нашим думцам больше заняться нечем! Ахиллу пенсия, конечно нужнее, чем нашим сорока миллионам пенсионерам...

Зачем им утки?

Владелица пропавших уток винит в их похищении инопланетян.

Дези Френд, медсестра из Хампти Ду (Австралия), уверена, что инопланетяне повадились летать к ней на ферму и красть уток.

Таинственным образом в течение двух недель из запертого вольера исчезли восемь уток – причём птицы как будто растворились в воздухе.

Если бы их растерзали дикие звери, то остались хотя бы перья, а любая змея, какой бы прожорливой она ни была, не справилась бы с таким количеством уток за столь короткое время.

Дези, конечно, очень недовольна происходящим. Она не понимает, чем её ферма и её утки так привлекли гостей из космоса. Впрочем, женщина с грустью признаёт, что у инопланетян явно неплохой вкус, ведь похищенные птицы были самыми лучшими в стае.

МГ: Интересно, а что на этот счёт думает полиция? Там тоже уверены, что это проделки инопланетян? Для служителей закона очень удобная версия – не надо искать злодеев на Земле...

Деньги не пахнут?

Власти австрийской столицы раздали пассажирам местной подземки 14 тысяч бесплатных флаконов дезодоранта в рамках акции «Больше уверенности в пути». Аукцион «невиданной щедрости», как сообщает издание Krone, проходил на шестой линии венского метрополитена, где лишь половина поездов оборудована кондиционерами. В середине июля на половине станций метро Вены температура стала достигать 35 градусов Цельсия. При таких температурах в ЕС запрещено перевозить даже животных, отмечает газета.

Некоторым пассажирам показалось оскорбительным, что чиновники намекают им на запах пота.

МГ: «Деньги не пахнут», – горько отмечают в соцсетях рассерженные горожане, намекая на скупость городских властей. Действительно, закупить кондиционеры для старых вагонов, по всей видимости, оказалось намного дороже...

Коровья радость

Когда корове Бонни было четыре месяца, её спокойная жизнь на фермерском пастбище круто изменилась.

Хозяин фермы, расположенной в штате Нью-Йорк, умер и всех его животных стали грузить в фургоны, чтобы отвезти на аукцион скота и там продать другим фермерам на молоко или на мясо.

Бонни по каким-то своим причинам взбунтовалась и во время погрузки сбежала из своего стада в ближайший лес. Это было прошлым летом, и с тех пор люди время от времени встречали эту корову в лесу, но никому не удавалось её поймать.

Бонни держалась от людей подальше и стала для всех местных жителей живым мифом.

Когда наступила осень, а потом и зима, казалось, что корова не сможет выдержать в лесу и замерзнёт или погибнет от голода. Но её всё равно видели регулярно. Иногда Бонни подходила совсем близко к фермам, иногда просто гуляла по лесной опушке и попадалась на охотничьи видеокамеры.

Разные были общественные мнения насчет того, что надо сделать с этой коровой. Кто-то радовался, что она живёт вольной жизнью, а кто-то предлагал поймать её и пустить на котлеты. Две группы пытались искать её в лесу и не нашли, а потом корова снова попалась на камеру и стало ясно, что помогло ей выжить зимой – она была не одна, а со стадом оленей.

Всё выглядело так, словно олени приняли её в свою семью и, возможно, она попала в оленье стадо ещё будучи телёнком, сразу после побега.

Тем не менее множество людей всё чаще говорили, что одомашненной корове не место в лесу среди диких животных и ей куда сложнее, чем оленям придётся зимой, когда весь корм будет скрыт под снегом. И тогда местная жительница Бекки стала приходить в лес и оставлять там для Бонни корм, воду и свежее сено.

Каждый день Бекки на санках привозила корм в определённое время, и вскоре Бонни стала узнавать её, и другие олени тоже приходили питаться на это место. После этого группа зоозащитников после нескольких попыток всё-таки поймала Бонни и увезла её в приют для сельскохозяйственных животных.

Сейчас Бонни уже некоторое время живёт в этом приюте, и тут у неё есть и надёжное тёплое укрытие и место для прогулок. Она даже успела подружиться с другой спасённой молодой коровой.

МГ: И чего только не наделаешь по молодости, когда особенно сильна тяга к свободе! Но с возрастом приходит мудрость и понимание, что в тёплом стойле лучше, чем под ёлкой в лесу. Ну, всё как у людей!

Во что играют военные...

Американских военных уволили из-за куклы.

В США уволили полковника Нацгвардии, который принял присягу у девушки с куклой-динозавром на руке. Об этом сообщает Air Force Times.

Клятву с марионеткой, которая «повторяла» слова, произносила сержант Национальной гвардии штата Теннесси Робин Браун.

Проводившего церемонию военнослужащего понизили до подполковника и уволили. Браун была снята с должности, к ней применят другие административные меры. Также был отстранён и получил выговор военный, снимавший происходящее, так как данный видеоролик сочли неуважительным по отношению к армии США.

МГ: Сдаётся, что для большинства американцев мир – это большой Голливуд, где можно играть в куклы и не особенно серьёзно относиться к службе. Вот только если бы люди в других странах, где играют американцы, не умирали по-настоящему...

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