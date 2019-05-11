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Заботиться о здоровье модно, можно и нужно
Ксения ДАВЫДОВА   
11 Мая 2019 г.
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Заботиться о здоровье модно, можно и нужно

Самое ценное, что есть у человека, это здоровье. И людям старшего возраста заботиться о нем нужно непременно. Тем более, что это входит в современные тренды, а пенсионеры не настроены ни в чем отставать. В общем, ни в коем случае не стоит махать на себя рукой. Ведь бабушки и дедушки нужны и своим взрослым детям, и своим внукам, и другим более дальним родственникам. Сюда можно также добавить друзей, близких коллег по работе и т.д. Жить точно есть для кого. И, конечно, нужно постараться сохранять качество жизни. Делать так, чтобы поменьше одолевали болячки, побольше было позитивного настроя. А кое-что здесь находится в наших руках.

Например, стоит регулярно делать физические упражнения. Ведь всем известно, что движение есть жизнь.

Можно обратить внимание на разные вспомогательные медицинские приспособления и некоторые из них купить себе. Например, массажер. Правда, консультация медспециалиста в вопросе "можно ли применять" здесь не помешает. Интересная информация, к слову: на такое известное устройство, как корсет для шеи, тоже в ряде случаев стоит обратить внимание. Оказывается, корсет может быть показан не только, когда произошла серьезная травма шейного отдела позвоночника. Его назначают, например, при запущенном остеохондрозе. В описании применения бандажа шейного отдела (воротника Шанца), предназначенного для взрослых людей, находятся в списке наряду с ожидаемыми заболеваниями (такими, как боли в шейном отделе, переломы) и другие недомогания. В их числе головокружения, головные боли, усталость и напряжение в мышцах и т.д. В общем, поговорить с врачом можно. Вдруг корсет поспособствует преодолению каких-то из этих недугов.

Заботиться о здоровье модно, можно и нужно

Конечно же, пожилым людям нужно вовремя обращаться к врачам. Если даже заболевание нельзя вылечить совсем, то медики помогут научится жить с ним, скажут, как осуществлять контроль, чтобы ситуация не перешла в разряд необратимых. В процесс лечения не стоит вносить свои коррективы, например, если кажется, что медпрепаратов назначено излишне много и половину из них можно самостоятельно убрать.

Стоит придерживаться режима дня, принимать пищу в одно и то же время, следить за ее качеством, не переедать. Размер порций желательно сократить, отказаться от сладкой пищи, поменьше есть мучного, соленого и копченого. Жареному предпочитать приготовленное на пару или просто отварное.

Еще на пользу пойдет контрастный душ и полноценный сон. А если и с вредными привычками будет покончено, то организм точно ответит в благодарность хорошим самочувствием.

Берегите себя, ну, пожалуйста!

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