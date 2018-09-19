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Заботимся о лыжах: заточка кантов
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Сентября 2018 г.
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Заботимся о лыжах: заточка кантов

Активный образ жизни ведет много людей. Среди последователей этого полезного направления есть и пенсионеры. Зимой отличным досугом может быть для представителей возраста 60+ катание на лыжах.

Многих привлекают в плане езды и горные лыжи. Если соответствующее спортивное снаряжение берется напрокат, то мастера, работающие в прокатных пунктах, позаботятся о лыжах сами. А если лыжи находятся в постоянном пользовании, нужно знать, как за ними ухаживать. Особого внимания, к примеру, требуют у лыж канты. Благодаря им лыжник может покорять трассу, осуществлять повороты, быть устойчивым на склонах. Канты имеются у разных лыж, но на горных моделях его значение функционально.

Одной из основных составляющих правильного ухода за лыжами является заточка кантов. Стоит знать, где можно осуществить заточку лыж в Москве. Обратиться следует вот по этому адресу: г. Москва 2-й Нагатинский пр., 6, стр. 2, позвонить по этому номеру: +7 (499) 755-71-23, узнать информацию на этом ресурсе: http://заточка-кантов.москва.

Стоимость заточки кантов будет варьироваться в зависимости от их состояния. У мастера, координаты которого даны выше, ценовые границы обозначены в пределах 300-800 рублей. Также на стоимость услуги будет влиять объем работ. Заточить можно любые виды лыж: и горные, и беговые.

Если боковой угол сточится и округлится, то сцепление лыж со склоном будет хуже. Ощутимо снизится маневренность, может потеряться устойчивость на трассе (с которой можно даже вылететь) и увеличится время торможения. В целом катание будет неуклюжим, и лыжник не будет чувствовать себя в процессе комфортно. Конечно, дело не только в канте. Катающемуся человеку необходимо постоянно оттачивать технику, уметь выбирать трассу и видеть, как бы прочитывать, поверхность.

Степень изношенности кантов зависит от многих позиций. Это частота катания, жесткость поверхности, где находится лыжник, качество обледенения снежного покрова. Если на лыжи дается большая нагрузка и лыжником развивается приличная скорость, канты могут сточиться буквально за два-три часа. Частота заточки зависит от активности использования лыж. Если при катании человек не испытывает дискомфорт, ему осуществлять процесс удобно и хорошо, то заточка кантов не требуется. Можно делать заточку и в домашних условиях, но неумелыми действиями есть риск добиться обратного эффекта. Поэтому, ели возникла проблема заточки, стоит прибегнуть к помощи профессионалов.

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