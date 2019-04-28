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За комфорт, дизайн и возможности ценят автолюбители машины Киа
Ксения ДАВЫДОВА   
28 Апреля 2019 г.
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За комфорт, дизайн и возможности ценят автолюбители машины Киа

Среди автолюбителей заслуженным вниманием и спросом пользуется машина Киа Сид. Впервые этот автомобиль был представлен на Парижском автосалоне в сентябре 2006 года. И с этого же года яркий, стильный, элегантный и красивый Киа Сид начал выходить с конвейера. Присутствие машины на рынке обеспечено южнокорейской автомобилестроительной компанией Kia Motors, являющейся, к слову, седьмым автопроизводителем в мире.

Какие важные положительные качества отмечают пользователи этого автомобиля? Очень многим нравится внешний вид и внутренний дизайн. Люди за рулем также отмечают в машине экономичность и надежность. Вот так высказался на одном из форумов о Киа Сид водитель из Симферополя: "Очень экономичный, ходовая - супер, за 8 лет и более 200 тысяч километров не было ни одной серьезной поломки. Главное - делать вовремя ТО".

Есть среди предложений этого авто и новый Киа Сид. Презентована была последняя модель данной линейки в текущем году в марте. Машину явили миру на Международном автосалоне в Швейцарии.

Занимается продажей популярной Киа в России, в том числе и группа компаний Автомир. На сайте организации можно увидеть, какие машины этой марки здесь имеются в наличии. Показана картинка красивого авто, рассмотреть его можно со всех сторон. В разделе "Автомобили" можно поподробнее ознакомиться с модельным рядом. Есть субкомпактные Киа, их цена начинается от 609 900 рублей. Стоимость компактных стартует с 989 900 рублей. Машины бизнес-класса и представительского начинают ценовой отсчет от 1 189 900 рублей. Кроссоверы и внедорожники - от миллиона с небольшим рублей.

Детализируем, например, информацию по новому KIA Mohave. В наличии имеются варианты машины с цветом серый металлик и синий металлик. Указаны параметры по двигателю, коробке, типу комплектации, обозначена цена. Она для многих пенсионеров, конечно, кусается - от 3 миллионов 49 тысяч рублей. Но некоторые могут себе позволить такую машину: есть накопления, помогающие дети и т.д. И всегда можно купить подходящий для себя в финансовом и эксплуатационном плане автомобиль, но держать в голове лучший. Хорошие ориентиры ведь никто не запретит. Описываются разные элементы авто: стильные диски, рейлинги на крыше и т.д. Дается информация о комплектации системы безопасности. Например, это 6 защитных подушек, помощь при старте на подъёме, стабилизатор курсовой устойчивости. В "Галерее" автомобиль показан с разных ракурсов, внутри и снаружи. Так что очень хорошо можно рассмотреть мечту.

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