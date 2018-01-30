За благоустройство дачи – с новыми силами: пол на придомовом участке

Зима перевалила за середину, а это значит, что совсем скоро садоводы-любители откроют очередной дачный сезон. Хлопоты огородно-садовой жизни можно разделить на несколько частей. Одна из них – благоустройство придомовой территории. Это место должно быть уютным, ухоженным, комфортным и функциональным.

После зимы стоит провести ревизию участка перед домом, и все ненужные вещи, которые может быть остались с прошлогоднего сезона, отнести на мусорку. Также необходимо проанализировать свои желания, есть ли потребность вообще что-то усовершенствовать или просто оставить все как было. Если ветер перемен захватил хозяина сполна, то советов и способов, как провести благоустройство, сейчас можно найти массу.

Начнем с пола (или земли), так как это и безопасность, и привлекательный внешний вид, и комфортное хождение. Хорошее решение для покрытия нескольких метров возле дома – декинг (террасная доска). Декинг может быть изготовлен из массива или древесно-полимерного композита. Плюсов у такого изделия очень много. Это хорошие прочностные характеристики, способность выдержать существенные нагрузки, высокий коэффициент антискольжения, морозо- и влагоустойчивость, возможность окрашивания и т.д. Если за такими полами осуществлять должный уход, они могут прослужить не меньше двадцати лет.

Другой вариант – декоративный газон или облагораживание нижнего пространства тротуарной плиткой. Можно совместить сразу несколько видов материалов – например, газон и участки, отсыпанные небольшого или среднего размера камушками одинакового или разного цвета.

Газон является очень востребованным элементом декорирования придомовой территории. Специалисты советуют применять его большими участками. Так и уход осуществлять легче, и полотно будет служить единым полем для размещения других украшающих или просто необходимых перед домом элементов. Не создаст цельное газонное полотно и впечатление суетливости или нерациональности использования придомового места.

Чаще бюджетный и также пользующийся популярностью вариант – тротуарная плитка. Для нее обязательно нужно приготовить подстилающий слой, продумать сток для воды и т.д. Предварительно плитку можно выложить (самостоятельно или при помощи внуков) в графическом редакторе или попросить сделать это консультанта магазина, задав в ПК площадь территории, планирующейся под укладку. Тогда сразу будет видно, сколько плитки необходимо приобрести учитывая плюс на несколько изделий, которые могут расколоться, в общем, прийти по каким-либо причинам в негодность.

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