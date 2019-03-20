Йога для людей в возрасте: плюсы системы и выбор своего центра для занятий

Как много в последнее время в разных передачах, новостных выпусках, газетных и интернет-материалах можно увидеть подтянутых бабушек и дедушек. И как же хочется быть на них похожими! Многие из таких людей активны и сохраняют прекрасную физическую форму потому, что занимаются йогой. Эта совокупность духовных, психических и физических практик способна вызвать у пожилых ощутимый прилив сил, поселить в теле энергию, а в душе - эмоциональное равновесие.

Описано много плюсов, которые дает йога человеку. Например, такие практики после 50 лет могут уменьшить суставные боли, вернуть телу гибкость и правильную красивую осанку, насыщают мозг, тело и кровь кислородом и т.д. Есть и свои ограничения. Например, стоит знать, что в пожилом возрасте нельзя делать стойку на голове или лопатках, нагружать коленные суставы и выполнять сильные скручивания тела и глубокие прогибы назад.

Заниматься можно, конечно же и дома, благо тв-каналы, транслирующие разные формы двигательной активности, и интернет-сайты, предлагающие комплексы упражнений, можно найти в достаточном количестве. Но лучше все-таки практиковать занятия под руководством профессионалов, обратившись в йога центр.

Как выбрать подобный центр, сориентироваться в большом количестве клубов и учителей? Стоит посмотреть, конечно, в случае с пожилым человеком, на удобное место расположения спортклуба или йога-центра, на приемлемую стоимость занятий. Но основное пожелание здесь не просто найти преподавателей йоги и удобно находящийся клуб, а отыскать специалистов, отлично знающих все аспекты всесторонней и полезной системы. Возможно, заплатить придется чуть больше или пройти-проехать чуть дольше, но и толк от занятий с хорошими профессионалами будет тоже заметней.

В йога-центрах должны предлагаться программы, адаптированные и под пожилых людей, так как не все позиции практики бабушкам и дедушкам будут посильны и полезны. Упражнения должны быть тщательно подобраны, упор делаться на дыхательную гимнастику.

В клубах желающим заниматься йогой могут предложить групповые или индивидуальные занятия. Тут человек сам выбирает, как ему будет удобнее. Естественно, программа для новичков будет отличаться от комплексов, предназначенных для более подготовленных людей.

Это интересно

Оказывается, в некоторых странах представители ряда профессий просто обязаны заниматься йогой. К ним относятся спортсмены, подводники, летчики и космонавты.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ