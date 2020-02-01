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Японец-миллиардер отменил поиск спутницы для полета на Луну
по инф. polit.ru   
01 Февраля 2020 г.
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Японец-миллиардер отменил поиск спутницы для полета на Луну

Японский бизнесмен и миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что отменяет поиск спутницы для полета на Луну. Он решил лететь к спутнику Земли в одиночестве.

Японец-миллиардер отменил поиск спутницы для полета на Луну

44-летний Маэдзава пояснил, что решение было принято по личным причинам. Он извинился перед компанией-транслятором шоу AbemaTV и также выразил свое сочувствие девушкам, которые уже подали заявки на конкурсный отбор.

По словам миллиардера, он получил 27 772 заявки от девушек, желающих лететь с ним на Луну.

Осенью 2018 году Маэдзава был зарегистрирован как первый космический турист компании SpaceX. В 2023 году он облетит Луну на корабле Starship.

Осенью 2019 года японский миллиардер объявил о конкурсном отборе спутницы для своего полета.

Миллиардер, рок-музыкант и коллекционер произведений искусства Юсаку Маэдзава является 14-м богатейшим человеком в Японии. По оценкам Forbes, стоимость его активов составила $3,6 млрд.

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Polit.ru

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