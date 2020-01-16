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Ялта. Рассмотрим город для переезда
|Ксения ДАВЫДОВА
|16 Января 2020 г.
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В Ялте, так же как и в Сочи, наверное, хоть раз в жизни был, или очень хотел побывать каждый человек. Курортный город на юге Крыма привлекает не только туристов, сюда некоторые граждане стремятся, чтобы остаться здесь жить постоянно.
Плюсы переезда в Ялту
Постоянное жительство в южном городе сулит немало плюсов. Среди них:
Купить квартиру в Ялте
Конечно, для переезжающих в этот город актуальным будет купить квартиру в Ялте. Стоит знать, что цены на недвижимость здесь держатся на довольно высоком уровне. 5 или 7 млн рублей (округляя), 9, 10, 24, 25, 18, 34, 184 – к переезду нужно в материальном плане тщательно подготовиться. Молодым можно попробовать взять ипотеку, а людям в возрасте – реализовать имеющееся жилье и иную недвижимость и приобрести что-то подходящее в городе мечты.
Много объектов предлагается с ремонтом, наличествуют в квартирах интересные планировки и дизайнерские решения. Есть квартиры с раздельными комнатами, смежными, студии, в новостройках и на вторичном рынке – можно выбрать на любой вкус и кошелек.
Транспорт в Ялте
Перемещаться по Ялте несложно, так как в городе представлены разные виды транспорта. Это автобусы, троллейбусы, такси. В высокий туристический сезон (конечно, это лето) могут образовываться на дорогах заторы и пробки. Но если человек поселился недалеко от центра (район набережной и причала), то многие общественные территории (магазины, пляжи, рестораны и т.д.) будут доступны ему пешком.
Работа в Ялте
Чтобы найти достойную работу, как и везде нужно будет приложить усилия и доказать, что вы – отличный специалист. Без проблем можно устроиться в обслуживающих отраслях: в сфере общепита, в гостиничном сегменте, в салонах красоты и т.д. Средние зарплаты предлагаются невысокие – в районе примерно 20 тысяч рублей. Пенсионерам проще, ведь у них хорошей постоянной поддержкой является выплата от государства. Им можно выбирать, стоит ли вообще работать или просто наслаждаться тихой жизнью в морском городе и заслуженным отдыхом.
Отдохнуть в Ялте
В курортном городе есть немало мест, где можно хорошо провести время. Это центральная набережная, храмы, музеи, цирк, аквапарк, зоопарк, театр и много другого.
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