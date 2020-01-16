ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ялта. Рассмотрим город для переезда
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ялта. Рассмотрим город для переезда

В Ялте, так же как и в Сочи, наверное, хоть раз в жизни был, или очень хотел побывать каждый человек. Курортный город на юге Крыма привлекает не только туристов, сюда некоторые граждане стремятся, чтобы остаться здесь жить постоянно.

Плюсы переезда в Ялту

Постоянное жительство в южном городе сулит немало плюсов. Среди них:

  • прекрасный субтропический климат, к которому легко адаптироваться;
  • долгое лето и теплая зима;
  • близость к природе и морю, живописные виды и нахождение в вечнозеленом пространстве;
  • длинный купальный сезон;
  • компактность Ялты и ее великолепные архитектурные ансамбли и т.д.

Ялта. Рассмотрим город для переезда

Купить квартиру в Ялте

Конечно, для переезжающих в этот город актуальным будет купить квартиру в Ялте. Стоит знать, что цены на недвижимость здесь держатся на довольно высоком уровне. 5 или 7 млн рублей (округляя), 9, 10, 24, 25, 18, 34, 184 – к переезду нужно в материальном плане тщательно подготовиться. Молодым можно попробовать взять ипотеку, а людям в возрасте – реализовать имеющееся жилье и иную недвижимость и приобрести что-то подходящее в городе мечты.

Много объектов предлагается с ремонтом, наличествуют в квартирах интересные планировки и дизайнерские решения. Есть квартиры с раздельными комнатами, смежными, студии, в новостройках и на вторичном рынке – можно выбрать на любой вкус и кошелек.

Ялта. Рассмотрим город для переезда

Транспорт в Ялте

Перемещаться по Ялте несложно, так как в городе представлены разные виды транспорта. Это автобусы, троллейбусы, такси. В высокий туристический сезон (конечно, это лето) могут образовываться на дорогах заторы и пробки. Но если человек поселился недалеко от центра (район набережной и причала), то многие общественные территории (магазины, пляжи, рестораны и т.д.) будут доступны ему пешком.

Работа в Ялте

Чтобы найти достойную работу, как и везде нужно будет приложить усилия и доказать, что вы – отличный специалист. Без проблем можно устроиться в обслуживающих отраслях: в сфере общепита, в гостиничном сегменте, в салонах красоты и т.д. Средние зарплаты предлагаются невысокие – в районе примерно 20 тысяч рублей. Пенсионерам проще, ведь у них хорошей постоянной поддержкой является выплата от государства. Им можно выбирать, стоит ли вообще работать или просто наслаждаться тихой жизнью в морском городе и заслуженным отдыхом.

Отдохнуть в Ялте

В курортном городе есть немало мест, где можно хорошо провести время. Это центральная набережная, храмы, музеи, цирк, аквапарк, зоопарк, театр и много другого.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 