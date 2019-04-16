Русская борзая с необычной сопособностью двигать длинным носом стала звездой соцсетей. В моменты, когда собака поворачивает нос в бок, это чем-то напоминает слоновий хобот.

На портале Reddit видео посмотрели уже 25 тыс. человек, оно собрало 263 комментария. Вот что пишут пользователи соцсети: «Я и так думал, что эти собаки достаточно странные, до того как узнал, что они могут так делать»; «Думаю, собака сломалась»; «Я не знаю, что это такое, но это не собака».

Видео изначально опубликовал пользователь Instagram под ником maki410723. Автор ролика — из Японии. В его доме живут сразу несколько собак, и они постоянно становятся героями публикаций в Instagram.

По инф. rosbalt.ru

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