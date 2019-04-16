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«Я не знаю, что это такое, но это не собака»
По инф. rosbalt.ru   
16 Апреля 2019 г.
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Русская борзая с необычной сопособностью двигать длинным носом стала звездой соцсетей. В моменты, когда собака поворачивает нос в бок, это чем-то напоминает слоновий хобот.

«Я не знаю, что это такое, но это не собака»

На портале Reddit видео посмотрели уже 25 тыс. человек, оно собрало 263 комментария. Вот что пишут пользователи соцсети: «Я и так думал, что эти собаки достаточно странные, до того как узнал, что они могут так делать»; «Думаю, собака сломалась»; «Я не знаю, что это такое, но это не собака».

Видео изначально опубликовал пользователь Instagram под ником maki410723. Автор ролика — из Японии. В его доме живут сразу несколько собак, и они постоянно становятся героями публикаций в Instagram.

По инф. rosbalt.ru

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