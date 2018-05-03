Я инопланетянин!

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Обманчивая красота

Визажисты и простые любительницы макияжа высмеяли обманчивую естественную красоту, которой восхищаются мужчины. В Instagram и Twitter стал популярен пост, демонстрирующий, сколько косметики необходимо для создания натурального образа.

Помимо средств по уходу за кожей, визажист использовал более десяти декоративных средств, чтобы создать макияж в стиле нюд: основу, корректирующий карандаш, тональный крем для коррекции пятен, жидкие румяна, хайлайтер, тёмно-коричневый карандаш, гель для бровей, тушь, бальзам для губ и средства для визуального увеличения губ.

Подписчики Кайс заметили абсурдность ситуации, при которой девушки в угоду противоположному полу желают казаться естественными и тратят множество косметических средств на создание эффекта натуральности. В комментариях под постом мужчины начали осуждать дам, злоупотребляющих макияжем. Они настаивают на том, что макияж – не обязательное условие для девушек, и уверяют, что их возлюбленные выглядят красавицами и без него. «Моя девушка редко носит макияж, и она чертовски красива!», – написал один из микроблогеров.

МГ: Сдаётся, что идею использовать как можно больше косметики навязывают производители и продавцы косметики, чтобы продать побольше. И нет, думается, ничего прекраснее естественной свежести чистой кожи!

Лень – двигатель прогресса

Житель Китая изобрёл робоплиту после того, как устал от жалоб жены на неумение готовить. Об этом сообщает информационный портал CGTN.

Хэ Цин, генеральный директор одной из банкетных компаний, представил своё изобретение на международной китайской ярмарке технологий в Шанхае. Мужчина признался, что проработал над изобретением семь лет. «Умная робоплита не только освободит меня от кухонных обязанностей, но и позволит всем женщинам не тратить на готовку время», — отметил он. Цин признался, что как только изобретение появилось у них дома, жена перестала на него жаловаться.

По словам Цина, робоплита готовит еду за три-четыре минуты. После этого она сама себя моет. В ближайшее время китаец планирует сдавать её на прокат за депозит в десять тысяч юаней (примерно 97,5 тысячи рублей) и брать по одному юаню (около 10 рублей) за каждое приготовленное блюдо.

Пользователи китайской социальной сети Weivo с энтузиазмом встретили новинку. Один из пользователей сети отметил, что «история Цина говорит нам, что лень – главный двигатель прогресса». Однако другой возразил, что робоплита не сможет сама порезать и почистить продукты, что часто занимает больше всего времени.

МГ: То, что она моет сама себя – прекрасно! Её бы ещё и посуду научить мыть и раскладывать – цены бы ей не было! Но, думается, что и эти функции вскоре появятся...

Водой по нарушителям!

В китайском городе Хуанши, провинция Хубэй, начались испытания приспособления, призванного отучить пешеходов переходить улицу на красный свет. Об этом сообщает издание SoraNews24.

На краю тротуара на одном из оживленных перекрестков установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются, когда переход запрещён, и пускают струю воды в людей, которые пытаются пройти между ними. Один из пользователей соцсетей уже поинтересовался: «А изобретатели не боятся, что туда станут ходить за водой бабки с ведрами?».

МГ: Интересно, а как будет работать система во время дождя? Или тогда можно будет переходить дорогу на красный свет?

Я инопланетянин!

Член Лейбористской партии Великобритании, представитель городского совета Уитби Саймон Паркс признался в том, что у него есть ребёнок от инопланетянки. Об этом пишет Northern Echo. По словам 53-летнего политика, его ребёнка зовут Зарка, а его матерью является некто, кого он назвал Королевой-кошкой.

Когда именно Паркс стал отцом инопланетянина, он не уточнил. При этом он сообщил, что вступает в сексуальный контакт с представительницей внеземной цивилизации примерно четыре раза в год. По его словам, в эти дни он берёт свою подругу за руку, говорит ей, что готов, и после этого они оказываются в летающей тарелке над Землёй. Как именно это происходит, политик точно не знает.

Паркс признался, что недавно о его отношениях с инопланетянкой узнала его земная супруга, с которой у него трое детей. Член совета Уитби сообщил, что это известие очень расстроило его жену. При этом он сказал, что не считает, что небольшой разлад в семье может привести к серьезным последствиям. Саймон Паркс, называющий себя ребёнком инопланетянки (он рассказал, что его настоящая мать это высокая зеленая инопланетянка, имеющая по четыре пальца на руках), заверил, что его отношения с пришельцами никак не влияют на его работу и жизнь в целом. Политик впервые вступил в контакт с представителями других планет ещё будучи младенцем, и знает, что держит ситуацию под контролем.

Собеседник издания заявил, что таких людей, как он, очень много, но они не хотят признаваться в общении с инопланетянами, чтобы не разрушить свою карьеру. Он также заявил, что не считает себя сумасшедшим, и уверен, что люди, которые с ним общаются, тоже так не думают.

МГ: А кто-нибудь видел, чтобы сумасшедший признал себя таковым? Во всяком случае, судя по поведению английских политических лидеров, они явно считают себя здоровыми...

Опасная тень

Мужские тени на занавесках позволяют одиноким женщинам чувствовать себя безопаснее.

Любой злоумышленник, идущий мимо окон и видящий за занавеской тень мужчины, занимающегося боксом, несколько раз подумает, стоит ли пытаться забраться в эту квартиру.

В этом уверены главы японской фирмы «Leopalace21 Corp», занимающейся сдачей квартир в аренду. Одиноким женщинам достаточно подключить проектор к смартфону — и вот уже на штору проецируется мужская тень, которая умеет выполнять самые разные действия: боксировать, отрабатывать приёмы карате, размахивать бейсбольной битой и даже пылесосить...

МГ: Однако, думается, что такой фальшивый «мужчина в доме» отлично подскажет более внимательному преступнику, что настоящего главы семьи в помещении нет, и женщина находится там одна...

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