«World of Tanks» - достойное развлечение. И для тех, кто в возрасте тоже

Люди старшего возраста активно осваивают онлайн-пространство и многие из них находят там себе занятия по душе. Бабушки и дедушки с удовольствием скачивают или сразу на сайте читают книги, смотрят кино, добывают информацию об интересных людях, общаются, чему-то учатся, передают свой опыт другим и т.д. Некоторые пользователи старшего поколения выбрали для себя на досуге также играть в компьютерные игры.

Это можно делать сейчас через социальные сети, которые предлагают большой пакет игровых развлечений. Также люди заходят на специальные сайты в поисках всевозможных шариков, головоломок, тетрисов и т.п. Некоторые предпочитают wot торрент скачать и вуаля – всегда в доступе будет любимая игра «World of Tanks».

Эта онлайн-игра массовая многопользовательская, происходящая в режиме реального времени. Танковый симулятор позиционируется в жанре экшен (акцент делается на физических возможностях игрока – скорости его реакции, координации рук, глаз и т.п.). Разработчик популярного развлечения – компания Wargaming.net (создатель и издатель компьютерных игр, Беларусь). World of Tanks увидела свет в конце лета 2010 года, а ее идея возникла двумя годами раньше.

У игры много поклонников. Они ее ценят, в том числе и за следующие преимущества:

свой сеанс можно вести в любо удобное пользователю время;

игрок может действовать танками с уже обученным экипажем;

участвуя в танковых баталиях, игрок может рассчитывать на «кредиты». «Кредиты» в свою очередь откроют пользователю доступ к новым возможностям – модулям и серьезным машинам.

В игре пользователи сразу же вступают в баталии, их не ждут предварительные сеансы одиночного времяпрепровождения в мире танков. Сначала игрок получит по одному танку нескольких стран. Определенная техника будет представлена от определенного государства.

Ведение игры в популярном развлечении базируется на противоборстве двух волей случая подобранных команд (в каждой группе по 15 игроков). В одной команде могут быть представлены танки разных стран и годов выпуска. Битва будет считаться выигранной при полном уничтожении команды соперника, либо нужно будет захватить ее базу. Во время ведения боя игроки могут посредством голосовой связи или текстового чата общаться между собой, чтобы координировать действия и усилия. Определенные опции может совершать игрок, танк которого выбыл из строя: просто остаться и наблюдать за текущей игрой, выйти на другой технике в другое сражение и т.д.

Игра точно не даст заскучать человеку на пенсии. Приобщиться к этому развлечению всегда можно самому, а также сделать единомышленниками в танковом симуляторе и своих близких.

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