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Взрослые дети: пенсионеры тоже любят поиграть

Ксения ДАВЫДОВА   
14 Декабря 2017 г.
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http://azcasgame.ru/107-sharky.html

Не секрет, что многие пенсионеры увлеченно играют в интернете в разные онлайн-продукты. Например, дамам будет интересно в Сети проявить свои дизайнерские навыки и смоделировать и обустроить себе уютную квартиру, подобрать наряды для виртуальной красавицы, сделать ей макияж и прическу.

azcasgame.ru

Есть в интернете многочисленные предложения для любителей спорта. Например, можно сразиться онлайн на олимпийских просторах, «попробовать себя» в прыжках на лыжах, поиграть в бадминтон, теннис, водное поло и т.д. Много сетевых развлечений посвящено любимейшей из игр современных людей, в том числе и старшего поколения, футболу.

Популярным развлечением остается сегмент онлайн казино и различные варианты игровых автоматов. В последнее время среди любителей азартных ощущений растет интерес к игровому автомату Sharky (Шарки). Игровой аппарат "Шарки", разработанный казино Вулкан и компанией Novomatic, позволяет игроку почувствовать себя настоящим пиратом. Кроме того, в игре предусмотрены бесплатные бонусы. Подробнее узнать о игровом автомате Sharky можно по ссылке: http://azcasgame.ru/107-sharky.html.

Всемирная паутина наряду с играми, направленными на разные по возрасту аудитории, предлагает также сайты, где собраны несложные флеш-игры именно для пенсионеров. Это различные пасьянсы, крестики-нолики, морской бой, тетрис, лабиринты, линии или зума в разных вариациях, игры на поиск предметов или на ловлю птичек, например. Можно заняться кроссвордами, пострелять по шарикам, которых со временем становится больше, и движутся они все быстрее и быстрее. Можно найти игры на развитие памяти, математические, с географическим или историческим уклоном, на поиск отличий, разноплановые по сложности пазлы, «рисовалки» и многое другое.

azcasgame.ru

Сохранять бойкость мышления помогают людям старшего возраста игры-стратегии. Это утверждают мужи науки из университета Иллинойса в одноименном штате Соединенных Штатов Америки. Было проведено исследование, в котором приняли участие сорок мужчин и женщин пенсионного возраста. Двадцать четыре часа в неделю они посвящали игре в одну из стратегий, где нужно было сформировать государство, армию, экономику, заниматься расширением территории и улучшением жизни людей. Игра заставляла людей активно думать, заниматься планированием, учиться распределять ресурсы, в общем, тренировать навыки, которые очень ценны для пожилых граждан.

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