Вулкан Гранд: играем честно и конфиденциально

Казино Вулкан – не просто рядовой игровой клуб. Вулкан стал заслуженным брендом, играть в котором безопасно, интересно и, чаще всего, выгодно. Удачливого игрока ожидает накопительный джекпот, который есть во многих игровых автоматах из коллекции клуба.

Режимы игры в онлайн казино Вулкан

Казино Вулкан посещают и новички, и опытные завсегдатаи. Поэтому администрация предлагает два доступных режима.

Любители просто насладиться игрой в чистом виде предпочитают режим Демо. Им предоставляется возможность бесплатно знакомиться с яркими захватывающими слотами. Таким пользователям не придется даже регистрироваться на сайте vulcangrand20.com. Правда, в случае победы их ожидает глубокое разочарование – выигрыш-то виртуальный. Хотя, возможно, эта маленькая неприятность разогреет ваш азарт и поторопит начать играть в Вулкан на деньги.

Режим игры на деньги. Правила таковы:

вы переводите некую сумму на счет Вулкан Град с любого носителя;

с любого носителя; играете в свое удовольствие;

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Бонусы, акции, джекпоты

Онлайн-казино Вулкан Гранд уважает и поддерживает традиции старого доброго игрового клуба. Многочисленные гости интернет-версии Вулкана оценили удобный сервис, прозрачность и неукоснительное соблюдение правил. Система поощрений также заняла свое законное место. Например, бонус в размере 250% на первое пополнение (сумма не выше 50 000). Далее клуб предлагает ежедневные бонусы.

Самый заманчивый приз в Вулкан Гранд – джекпот. Выиграть его мечтают все. Возможности получения равны для всех игроков.

Розыгрыш проводится по системе случайных чисел.

Участие принимают игроки, занятые в определенных играх.

Перечень игр можно найти в разделе сайта «Джекпоты».

Проверяйте этот список почаще – он может изменяться в любой момент.

Кроме всех промо-акций, приведенных на странице «Акции», администрация приготовила для посетителей еще один приятный бонус. Это VIP КЛУБ. Членов содружества ожидают щедрые бонусы, возможность перейти на новый уровень, получить более высокий статус и солидные награды.

Лимиты выведения выигрышей

Сумма ограничения зависит от размера депозита игрока. Существует три уровня депозитов, приведенные ниже. После каждого депозита указаны допустимые суммы лимита за день, неделю, месяц.

60 000 руб.: 30 000; 90 000; 600 000 руб. 60 000 - 300 000 руб.: 45 000; 300 000; 900 000 руб. Статус Золото: Суммы назначаются индивидуально.

Казино Вулкан Гранд не теряет высокую репутацию солидного клуба. Качество софта не вызывает нареканий даже у профи. Игровые автоматы работают стабильно, игроки ограждены от любых неприятных неожиданностей. Это неудивительно – клуб размещает слоты только проверенных вендоров. Сбоев и накруток в казино не бывает.

Портал утверждает, что ресурс работает для удовольствия игроков. Вулкан Гранд создает хорошее настроение, а хорошее настроение – залог удачной игры.

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