Вулкан Гранд: играем честно и конфиденциально

Казино Вулкан – не просто рядовой игровой клуб. Вулкан стал заслуженным брендом, играть в котором безопасно, интересно и, чаще всего, выгодно. Удачливого игрока ожидает накопительный джекпот, который есть во многих игровых автоматах из коллекции клуба.
Режимы игры в онлайн казино Вулкан
Казино Вулкан посещают и новички, и опытные завсегдатаи. Поэтому администрация предлагает два доступных режима.
Любители просто насладиться игрой в чистом виде предпочитают режим Демо. Им предоставляется возможность бесплатно знакомиться с яркими захватывающими слотами. Таким пользователям не придется даже регистрироваться на сайте vulcangrand20.com. Правда, в случае победы их ожидает глубокое разочарование – выигрыш-то виртуальный. Хотя, возможно, эта маленькая неприятность разогреет ваш азарт и поторопит начать играть в Вулкан на деньги.
Режим игры на деньги. Правила таковы:
- вы переводите некую сумму на счет Вулкан Град с любого носителя;
- играете в свое удовольствие;
- получаете честно заработанные призы, в числе которых накопительный джекпот.
Бонусы, акции, джекпоты
Онлайн-казино Вулкан Гранд уважает и поддерживает традиции старого доброго игрового клуба. Многочисленные гости интернет-версии Вулкана оценили удобный сервис, прозрачность и неукоснительное соблюдение правил. Система поощрений также заняла свое законное место. Например, бонус в размере 250% на первое пополнение (сумма не выше 50 000). Далее клуб предлагает ежедневные бонусы.
Самый заманчивый приз в Вулкан Гранд – джекпот. Выиграть его мечтают все. Возможности получения равны для всех игроков.
- Розыгрыш проводится по системе случайных чисел.
- Участие принимают игроки, занятые в определенных играх.
- Перечень игр можно найти в разделе сайта «Джекпоты».
- Проверяйте этот список почаще – он может изменяться в любой момент.
Кроме всех промо-акций, приведенных на странице «Акции», администрация приготовила для посетителей еще один приятный бонус. Это VIP КЛУБ. Членов содружества ожидают щедрые бонусы, возможность перейти на новый уровень, получить более высокий статус и солидные награды.
Лимиты выведения выигрышей
Сумма ограничения зависит от размера депозита игрока. Существует три уровня депозитов, приведенные ниже. После каждого депозита указаны допустимые суммы лимита за день, неделю, месяц.
- 60 000 руб.: 30 000; 90 000; 600 000 руб.
- 60 000 - 300 000 руб.: 45 000; 300 000; 900 000 руб.
- Статус Золото: Суммы назначаются индивидуально.
Казино Вулкан Гранд не теряет высокую репутацию солидного клуба. Качество софта не вызывает нареканий даже у профи. Игровые автоматы работают стабильно, игроки ограждены от любых неприятных неожиданностей. Это неудивительно – клуб размещает слоты только проверенных вендоров. Сбоев и накруток в казино не бывает.
Портал утверждает, что ресурс работает для удовольствия игроков. Вулкан Гранд создает хорошее настроение, а хорошее настроение – залог удачной игры.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России
Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла коман...
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные ...
Создан Общественный совет при Пенсионном фонде России
Пенсионный фонд России сообщает о создании Общественного совета – постоянно действующего коллегиального совещательно-консультативного органа ПФР, главной работой которого станет общественный контроль за деяте...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школ...