Вторичка или новостройка? Плюсы имеют оба варианта

Покупка квартиры является, наверное, самым важным шагом в жизни человека. Это касается людей всех возрастов, в том числе и аудитории пенсионеров.

Сейчас на рынке недвижимости можно найти множество предложений о вторичном жилье или квартирах в новостройках. И те, и другие варианты могут быть достойным вложением средств и хорошим условием для дальнейшей комфортной жизни. Все зависит от ситуации и формата квартиры, на которой останавливает свой выбор конкретный человек.

Какие плюсы, имеет, например, вторичное жилье? Это возможность торга при уже названной цене на квартиру. Во «вторичку» можно въехать сразу же после проведения сделки. (К слову, кого интересуют варианты, расположенные в городе Туле, можно перейти для просмотра предложений вот по этой ссылке). Очень часто квартиры б/у предлагаются с косметическим ремонтом, а значит, вопрос инвестиций в ремонтные работы может быть не срочным, и приведение квартиры, как говорится, «под себя» не «съест» одномоментно большие суммы денег. Наличие инженерных коммуникаций (электрика, отопление) тоже положительный момент. Также рынок вторичных вариантов несомненно шире, чем в новостройках. Не все банки дают ипотечный кредит на строящееся жилье, а с «вторичкой» в плане кредитования гораздо проще. И ставка по ипотеке на варианты б/у часто ниже на несколько процентов. При покупке вторичного жилья человек сразу может видеть наличие необходимых инфраструктурных объектов. «Школу построим, и возможно, откроем аптечный пункт». Такие обещания можно услышать от строителей «первички». Но вот будут ли реализованы эти планы – вопрос.

Теперь новостройки. Тут тоже есть положительные стороны. И их немало. Новое жилье строится из современных материалов, значит, сам дом будет долговечнее. Почти всегда варианты квартир в новостройках предлагаются с комфортной планировкой, это может быть наличие двух ванных комнат и санузлов, просторные кухни и коридоры, остекленные лоджии и т.п. Большие подъезды и лестничные клетки рассчитаны и на возможность передвижения людей с ограниченными возможностями, и на бабушек и дедушек, которые идут погулять с внуками или возвращаются откуда-то. Присутствуют лифты, часто и пассажирский, и грузовой. В новых квартирах строителями устанавливаются счетчики на воду, газ и свет. Хозяину квартиры только нужно будет их зарегистрировать и опломбировать. Во дворе есть лавочки, детские и бывает что взрослые спортивные комплексы, игровые зоны для ребят. Также новые дома оборудуют достаточным количеством парковочных мест. Иногда парковки размещаются в цокольном этаже дома.

Как говорят риелторы, каждая квартира ждет своего хозяина. Новый это будет дом, или жилплощадь во вторичке – решать покупателю. Но в любом случае атмосфера дома должна быть радушной и теплой, чтобы комфортно в нем было жить хозяину и проводить время его гостям.

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