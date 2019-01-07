Вся наша жизнь игра: конструкторы для внуков

Нашим внукам обязательно нужно развиваться. И на помощь этому процессу приходят такие полезные игрушки, как конструкторы. Они бывают большие и маленькие, детали в них мягкие или твердые. Предназначены могут быть конструкторы для самого разного возраста. Ни для кого не секрет, что, к примеру, в лего с удовольствием играют не только дети, но и взрослые. Это самый популярный из всех тематических и строительных конструкторов. Один дедушка перед каждым приходом в гости внука (а это случается один раз в три недели) покупает какой-нибудь из наборов многочисленных предложений популярной игрушки. И большой и маленький родственники, распечатав очередное "Лего", насыщенно, весело и интересно проводят время. Потом обязательно будет что вспомнить: как "строили" города, разные технические и строительные объекты, собирали машины и мотоциклы и играли, играли, играли...

Наборы "Лего" рассчитаны на разновозрастных детей. Для самых маленьких человечков, к примеру двухлеток, детали в наборе находятся большие и очень красочные. Из них ребенок может собирать несколько архитектурных форм. Для детей постарше игры конечно другого уровня сложности, например, чтобы собрать какой-то объект, может понадобиться не один вечер и даже помощь взрослых.

Другие конструкторы

Самый простой и привычный конструктор - кубики. Для малышей наборы из кубиков могут насчитывать всего 4-6 предметов. А чем старше становится ребенок, тем больше деталей можно ему предложить. Кубики развивают моторику, фантазию и преображают детский мир.

Очень популярны сейчас магнитные конструкторы. Из деталек, так и тяготеющих склеиться друг с другом, можно строить разные объекты, причем последние могут быть и объемными, и плоскими. Внуку можно подарить несколько наборов, пусть пробует собирать не только модели, обозначенные в инструкции, но и свои собственные.

Есть еще интересные конструкторы, которые соединять нужно болтиками. В такие металлические игрушки играли еще папы и мамы любимых внуков. А сейчас на рынке присутствуют более модифицированные варианты, детали и болтики в них сделаны из пластика. Конструкторы такого типа продаются наоборот в готовом виде, например, самолет. И маленькому человеку, особенно если это мальчишка, весьма интересно будет посмотреть, как же сделан лайнер, что, как говорится, у него внутри.

Есть еще электронные конструкторы, такая игра предполагает, к примеру, сборку радио. Данное предложение рассчитано на детей школьного возраста, достаточно пытливых, любознательных и усидчивых.

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