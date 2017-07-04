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Вспомогательные приспособления для сварки изделий
Ксения ДАВЫДОВА   
04 Июля 2017 г.
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Вспомогательные приспособления для сварки изделий

Когда мы говорим о погрузочно-разгрузочных работах, мы думаем о перемещении груза из одного пункта в другой, но очень часто, особенно при строительстве нефтегазопроводов, возникает надобность в дополнительных приспособлениях, помогающих произвести процесс сварки изделий. Сейчас речь пойдет не о продаже и монтаже грузоподъемного оборудования, а об ассортименте установок для сварочной работы.

К вспомогательному оборудованию для наклона и вращаемых изделий стоит отнести кантователи, манипуляторы, стенды, для обеспечения надежной фиксации - рельсовые пути, тележки, колонны, а непосредственно для обслуживания объекта сварки необходимы балконы, люльки и лифты.

Кантователь - это устройство, которое обеспечивает повороты (вращения) для свариваемого изделия. Кантователь прокручивает изделие, способствует ровной и аккуратной сварке по всему периметру.

Кантователи в свою очередь могут быть:

  • Цевочными - имеют небольшую звездочку для изделий (большой длины);
  • У которых отдаленный центр тяжести от оси вращения и рычажными - для работы с тонкими (плоскими) предметами.

Стеллажи и стенды - это устройства для фиксации в удобном для сварки пространственном положении изделий. Они очень просты в конструировании, легко монтируются и предотвращают любое скольжение изделий в процессе сварки.

Если говорить о роликовых стендах, которые могут быть стационарными и передвижными, то они способствуют получению точных кольцевых швов в момент вращения цилиндрических изделий.

Детальней хочется остановиться на манипуляторах, так как их миссия - обеспечение поворотов изделий вокруг вертикальной и горизонтальной осей, а также наклонов в этих направлениях, что очень важно при сварочных работах. К данной категории вспомогательного оборудования относят сварочные и установочные манипуляторы. Сварочные манипуляторы обеспечивают перемещение груза с необходимой скоростью, которую можно регулировать в нужное время, а установочные способствуют правильной установке изделий при сборке и обеспечивают им маршевое перемещение.

Кроме этого можно выделить еще одну разновидность манипулятора - универсальный сварочный механизм. Данная разновидность позволяет монтировать основную сварочную технику над свариваемым изделием и транспортировать груз по его плоскости или по высоте. Универсальный сварочный механизм также можно подвергнуть корректировкам, если это потребуется для выполнения нестандартных задач заказчика.

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