Вспомним студенческую жизнь интересными фактами

Оказывается популярная игрушка уже нескольких поколений «Кубик Рубика» изначально была всего лишь учебным пособием. Профессор архитектуры, скульптор и изобретатель из Венгрии Эрне Рубик хотел, чтобы с помощью этого предмета студенты как можно точнее и полнее поняли принципы пространственного воображения. Но пособие успешно было принято не только обучающимися, но и, как говорится, шагнуло в народ. Причем и не в венгерский тоже.

Студенты на протяжении своей учебы занимаются написанием самых разных видов работ. Есть, к слову, и современные помощники, которые предлагают в этой части свои услуги, например, по рефератам их можно найти здесь: https://author24.ru/referat/. Кроме рефератов, грызущим гранит науки надо будет еще во время учебы написать курсовые и доклады, контрольные и отчеты по практике. И венчает все это главная работа любого студента – диплом.

Некоторым студентам в России в 19 веке на спине писали... адрес. Это делали питейные заведения «Яр» и «Стрельна». Производилось подобное в заботе о получающих знания. По адресу, который мелом был отражен на спине студента, ямщики доставляли учащихся. Тех, кто мог позволить себе провести время с алкогольными напитками и потом просто не состоянии были добраться до нужного места самостоятельно.

Бурная студенческая жизнь может так измотать, что учащийся станет засыпать буквально на ходу, в том числе и на лекциях. К такому явлению с пониманием отнеслись во Франции. В одном из университетов даже была открыта комната для студенческой сиесты. И туда получающий знания может запросто зайти и передохнуть. В специальном помещении для отдыха надо вести себя очень тихо: не разговаривать, не слушать музыку и не курить. Также нельзя здесь обниматься и целоваться.

В некоторых университетах сохраняется традиция «первобытного крика». Этот крик может продолжаться у студента от 5 до 10 минут. Разрешается издавать его в период сессии. Для чего бы, вы думали? Чтобы снять волнение и перенапряжение.

В основном учатся в вузах и средних специальных учебных заведениях молодые люди. Но и гражданам в возрасте иногда хочется разнообразить учебой свою жизнь. Например,

Герман Петерс поступил в Боливийский университет в возрасте... 90 лет. Отучившись, дедушка получил профессию политолога. Еще о нем известно, что у него на момент поступления в вуз было 5 детей (взрослых, не малышей), 17 внуков и 8 правнуков. Вот, оказывается, если захотеть, то можно везде поспевать.

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