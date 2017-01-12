Все мы родом из воды

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Взрослые люди, выйдя на пенсию, много времени могут посвящать себе. Если есть цель скорректировать здоровье и повысить жизненный тонус, можно рассмотреть для занятий разные виды спорта. Скандинавская ходьба, йога, пилатес, йогалатес и пилога, суставная гимнастика, мини-футбол, настольный теннис - выбор большой. Повезло в части оздоровления тюменским пенсионерам. Раз в месяц они могут бесплатно приходить на занятие в бассейн спорткомплекса «Гагаринский». Вообще посещение бассейна, особенно регулярное, несет в себе много пользы. К примеру, улучшится кровоснабжение органов и тканей, крепче станут сосуды и эластичней кожа, уменьшится риск возникновения инфаркта и инсульта.
А как же строятся современные бассейны – необходимый атрибут больших и малых городов, микрорайонов и многих частных домов? Как выяснилось, строительство бассейнов – дело очень сложное, состоящее из целого ряда технологических этапов, занимаются возведением таких объектов профессионалы.
Например, перед всеми работами нужно провести исследования грунта, определить близость грунтовых вод. Мастера своего дела утверждают, что современные технологии позволяют устанавливать гидротехническое сооружение даже на кажущихся малопригодными площадках. Оказывается, успех здесь зависит от грамотной организации правильного дренажа.
Важный этап подготовки строительства – проектирование. Перед специалистами будет стоять задача, чтобы план в конечном варианте учитывал все пожелания заказчика. Строители в работе сориентируются на такие параметры, как глубина резервуара, рельеф дна и конструктив стенок. Проект будет подразумевать и обустройство прилегающего пространства, наличие дополнительных объектов и т.д.
Также к технологической цепочке возведения бассейна относятся подготовка подложки, установка закладных элементов, монтаж опалубки, армирование и бетонирование.
Интересный этап – отделочные работы. Их концепция определяется на стадии внутренней отделки чаши. Используется для отделки обычная плитка или ПВХ. У специализированных фирм, как правило, есть заготовленные стандартные варианты отделки бассейнов, но иногда клиенты останавливаются на сотрудничестве с дизайнерами для создания уникального образа бассейна.
А теперь несколько слов именно о таких гидросооружениях.
В чилийском городе Альгарробо находится самый большой бассейн в мире. Его протяженность составляет более тысячи метров. Вот где размах! А в американском Далласе людей удивляет свисающий бассейн отеля «Джоуль». Он выступает от края здания на два с половиной метра и находится не над каким-нибудь мягким и безопасным местом, а прямо над центральной дорогой. Развлечение для бесстрашных!
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