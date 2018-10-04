Время рукоделия: украшения

Женщинам свойственно украшать себя. И в каком бы возрасте они ни были, многие дамы все равно стараются выглядеть модно, стильно и оригинально. Важную роль в этом играют украшения. Конечно, они выполняют роль второй скрипки после самого наряда, но способны именно собой качественно преобразить образ, "подправить" его до нужного восприятия.
Сейчас, во времена взлета популярности разных видов рукоделия, изготовление украшений как нельзя актуально. Найти необходимые материалы в принципе не сложно. Например, в виртуальном магазине "Джубижу" фурнитура для украшений предлагается на любой вкус. Бисер и бусины, шнуры и ленты, основы для колье, браслетов и сережек и многое другое реализует этот партнер, уже на протяжении 8 лет радующий клиентов своей отличной работой. Стоит только заглянуть на сайт этого магазина, и можно выбрать для творчества из многочисленных позиций все, что душа пожелает. Здесь же размещены новости и интересные материалы, например о распространенных мифах о полимерной глине или модном элементе украшений - бабочках.
Кстати, не за горами ведь и новый год, который будет нести в себе новые актуальные требования, касающиеся украшений Стоит остановиться на тенденциях предстоящего сезона поподробнее.
Рукодельницам на заметку!
Металл и стразы будут править балом. Кольца, браслеты, колье, серьги, подвески - все можно украшать элементами из этих материалов.
Остается популярным бисер. Подробнее о формах и цветах чешского бисера читайте в нашей статье.
В следующем году очень модными будут броши, в частности большие с декором из страз и минималистичные броши-булавки с одной, двумя или максимум тремя подвесками.
Шагнут из года текущего в предстоящий крупные, что называется "топорные" украшения. Это касается все той же компании: кольца, браслеты (особенно браслеты!), колье, серьги, подвески, бусы и другие аксессуары. Еще из этого сезона в следующий перейдет тенденция к асимметрии, особенно это относится к серьгам.
Интересное веяние следующего года - меховые мотивы. Броши с мехом, ободки или браслеты - и образ будет самым модным.
Если в украшении есть камни... Камни в моде уже несколько сезонов. Они стильно смотрятся, если каким-то образом перекликаются со всем нарядом. А в следующем году повторение цветом выбранных для образа предметов гардероба будет непременным условием для надетых украшений с камнями.
Актуальны заколки, их рукодельницы тоже могут изготавливать сами. Формат любой, он лишь должен соответствовать заявленному образу. Особенным шиком будут считаться заколки, напоминающие кружево. Но носить их нужно с соответствующей одеждой - легкой, струящейся, выполненной в пастельных тонах.
В общем, стоит дерзать и помнить, что один из принципов рукоделия гласит: работы, выполненные своими руками, не обязательно должны быть лучше всех, но они должны быть узнаваемыми, то есть иметь свой почерк, чего бы это ни касалось.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...