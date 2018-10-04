Время рукоделия: украшения

Женщинам свойственно украшать себя. И в каком бы возрасте они ни были, многие дамы все равно стараются выглядеть модно, стильно и оригинально. Важную роль в этом играют украшения. Конечно, они выполняют роль второй скрипки после самого наряда, но способны именно собой качественно преобразить образ, "подправить" его до нужного восприятия.

Сейчас, во времена взлета популярности разных видов рукоделия, изготовление украшений как нельзя актуально. Найти необходимые материалы в принципе не сложно. Например, в виртуальном магазине "Джубижу" фурнитура для украшений предлагается на любой вкус. Бисер и бусины, шнуры и ленты, основы для колье, браслетов и сережек и многое другое реализует этот партнер, уже на протяжении 8 лет радующий клиентов своей отличной работой. Стоит только заглянуть на сайт этого магазина, и можно выбрать для творчества из многочисленных позиций все, что душа пожелает. Здесь же размещены новости и интересные материалы, например о распространенных мифах о полимерной глине или модном элементе украшений - бабочках.

Кстати, не за горами ведь и новый год, который будет нести в себе новые актуальные требования, касающиеся украшений Стоит остановиться на тенденциях предстоящего сезона поподробнее.

Рукодельницам на заметку!

Металл и стразы будут править балом. Кольца, браслеты, колье, серьги, подвески - все можно украшать элементами из этих материалов.

Остается популярным бисер. Подробнее о формах и цветах чешского бисера читайте в нашей статье.

В следующем году очень модными будут броши, в частности большие с декором из страз и минималистичные броши-булавки с одной, двумя или максимум тремя подвесками.

Шагнут из года текущего в предстоящий крупные, что называется "топорные" украшения. Это касается все той же компании: кольца, браслеты (особенно браслеты!), колье, серьги, подвески, бусы и другие аксессуары. Еще из этого сезона в следующий перейдет тенденция к асимметрии, особенно это относится к серьгам.

Интересное веяние следующего года - меховые мотивы. Броши с мехом, ободки или браслеты - и образ будет самым модным.

Если в украшении есть камни... Камни в моде уже несколько сезонов. Они стильно смотрятся, если каким-то образом перекликаются со всем нарядом. А в следующем году повторение цветом выбранных для образа предметов гардероба будет непременным условием для надетых украшений с камнями.

Актуальны заколки, их рукодельницы тоже могут изготавливать сами. Формат любой, он лишь должен соответствовать заявленному образу. Особенным шиком будут считаться заколки, напоминающие кружево. Но носить их нужно с соответствующей одеждой - легкой, струящейся, выполненной в пастельных тонах.

В общем, стоит дерзать и помнить, что один из принципов рукоделия гласит: работы, выполненные своими руками, не обязательно должны быть лучше всех, но они должны быть узнаваемыми, то есть иметь свой почерк, чего бы это ни касалось.

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