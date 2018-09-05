Возвращение древних

Российские палеонтологи обнаружили в Якутии тушу жеребёнка, возраст которого достигает 30–40 тысяч лет, а также останки мамонта с мягкими тканями. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты отмечают хорошее состояние тела лошади, пролежавшей тысячи лет в вечной мерзлоте. Таким образом, находка является потенциально пригодной для клонирования животного.

У найденного ископаемого, относящегося к вымершему виду Equus lenensis, сохранились кожа, шерсть, копыта, хвост и внутренние органы. Возраст жеребёнка на момент смерти составлял примерно два-три месяца. Причиной смерти, вероятно, является попадание в какую-то «ловушку» естественного происхождения, поскольку видимых повреждений на теле не было.

У трупа были взяты образцы шерсти и биологических жидкостей для тщательного генетического анализа. По словам исследователей, на данный момент это самые хорошо сохранившиеся из всех останков древних лошадей.

В 2015 году в Якутии палеонтологи нашли хорошо сохранившиеся останки двух пещерных львят. Тогда учёные заинтересовались возможностью клонирования древних животных из тканей, «законсервированных» в вечной мерзлоте.

По инф. lenta.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ