ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Возвращение древних
По инф. lenta.ru   
05 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

hors

Российские палеонтологи обнаружили в Якутии тушу жеребёнка, возраст которого достигает 30–40 тысяч лет, а также останки мамонта с мягкими тканями. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

horse 87

Специалисты отмечают хорошее состояние тела лошади, пролежавшей тысячи лет в вечной мерзлоте. Таким образом, находка является потенциально пригодной для клонирования животного.

У найденного ископаемого, относящегося к вымершему виду Equus lenensis, сохранились кожа, шерсть, копыта, хвост и внутренние органы. Возраст жеребёнка на момент смерти составлял примерно два-три месяца. Причиной смерти, вероятно, является попадание в какую-то «ловушку» естественного происхождения, поскольку видимых повреждений на теле не было.

У трупа были взяты образцы шерсти и биологических жидкостей для тщательного генетического анализа. По словам исследователей, на данный момент это самые хорошо сохранившиеся из всех останков древних лошадей.

В 2015 году в Якутии палеонтологи нашли хорошо сохранившиеся останки двух пещерных львят. Тогда учёные заинтересовались возможностью клонирования древних животных из тканей, «законсервированных» в вечной мерзлоте.

По инф. lenta.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 