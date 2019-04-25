ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Возможно ли закупаться в зарубежных интернет-магазинах?
Егор СТУКОВ   
25 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Возможно ли закупаться в зарубежных интернет-магазинах?

Порой возникают ситуации, когда покупка какого-либо товара в отечественном магазине очень невыгодна. Либо нужного вам товара просто-напросто нет у российских продавцов. Хотелось бы взять и купить какую-нибудь вещь прямо у их зарубежных коллег в каком-нибудь знаменитом магазине-гиганте Walmart, но сделать это просто так, увы, зачастую невозможно – всё-таки речь идёт о разных странах, так что заказанные в интернет-магазинах вещи просто не полетят так далеко. Но выход из ситуации есть: в этом деле могут помочь так называемые компании-мейлфорвардеры, которые занимаются доставкой купленных товаров из США и Европы.

Российским клиентам с зарубежными покупками отлично помогает компания «Бандеролька». Она имеет 9-летний опыт работы, так что точно сможет разобраться с пересылкой нужных вам товаров.

Возможно ли закупаться в зарубежных интернет-магазинах?

При этом принцип работы самой компании достаточно прост. Сначала, конечно же, стоит зарегистрироваться на её официальном сайте. После этого можно делать покупки в любом Европейском или американском интернет-магазине, но с некоторыми особыми условиями. Так, клиент «Бандерольки» получит персональный адрес склада компании, на который и отправятся товары из зарубежного магазина после покупки. Для этого у компании имеются собственные склады за рубежом.

После этого надо уже «подписать договор» с самой «Бандеролькой», которая в итоге отправит купленный вами товар удобным для вас способом. Ну и, конечно же, останется просто забрать этот товар на почте. Получается такая вот покупка с помощью посредников.

Важно отметить, что сам процесс имеет определённые важные для выполнения детали, но все они подробно описаны на сайте компании. К слову, посмотреть на ту же выгоду от зарубежных покупок в магазине Walmart можно по ссылке: https://qwintry.com/ru/articles/zakazyvaem-tovary-v-walmart.

Эта огромная сеть имеет целых 10 тысяч магазинов в разных странах мира. К сожалению, Россию она обошла стороной. А вот купить в Walmart можно много что. Даже перечислять было бы очень сложно, ведь в этом магазине есть действительно практически всё, о чём только можно подумать. И продукты, и разнообразные товары для дома, и бытовая техника с электроникой. При этом важно помнить, что в этом магазине нередко можно найти те товары, которых в нашей стране просто нет, или они стоят уж слишком дорого. Подробнее о покупках в зарубежных сетевых магазинах можно узнать на сайте компании «Бандеролька».

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 