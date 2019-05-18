Восстановление леса в Иркутской области: Группа «Илим» Захара Смушкина предоставила семена для аэросева

В Иркутской области стартовала экспериментальная операция по лесовосстановлению: Министерство лесного комплекса при содействии Группы «Илим» Захара Смушкина начинает аэросев сосен на гарях. В 2018 году лесной массив региона серьезно пострадал от мощных таежных пожаров.

Аэросев дражированных семян – новая технология восстановления леса

14 мая в зоне прошлогоднего выгорания леса было рассеяно с самолета первых полтора центнера семян. 100 кг из них были обычными, 50 кг – дражированными. Такой метод иркутские специалисты применяют на лесном участке впервые.

Дражированные семена готовятся к посеву заранее. Посевной материал заключают в специальную биоактивную полимерную оболочку, наполненную питательными веществами. Попадая в грунт, скорлупа «драже» накапливает влагу. Гранула постепенно растворяется, обогащая почву, помогая семенам быстрее дать всходы, а проросткам – лучше переносить адаптацию. Посевной материал – и дражированный, и обычный, предоставила Группа «Илим».

Холдинг Захара Смушкина активно занимается восстановлением леса на арендованных участках. Ежегодно работы по плановому воспроизводству деревьев ведутся на 40 гектарах.

Значение новой технологии сева для российского лесного комплекса

Министр Сергей Шеверда объяснил журналистам газеты «Областная» цель экспериментального посева. Лесники будут в течение всего лета следить за ростом семян на выжженных землях, сравнивать участки, где использовался обычный и гранулированный материал. Если опыт с семенами в «драже» будет удачным, его распространят на другие области, ведь ежегодные лесные пожары – беда многих регионов России.

Аэросев будет проводиться в двух районах Приангарья – Усть-Илимском и Братском. В каждом из них засеют сосной по 200 гектаров. Семена будут разбрасывать с 30 метров. Преимущество посева с самолетов состоит в том, что сверху можно охватить самые труднодоступные территории.

Захар Давидович Смушкин в своих интервью упоминает о современных технологиях лесоухода и лесовосстановления, повышающих возможности для выращивания ценных хвойных пород. Компания «Илим», как ответственный лесопользователь, добровольно сертифицирует арендованные участки по стандартам FSC. Холдинг строит свои бизнес-стратегии на рациональном использовании российских природных ресурсов.

Лесовосстановление с применением подготовленных сеянцев обеспечивает рост на выжженных землях ценных молодых деревьев, из которых потом формируется новый лес нужного породного состава и качества.

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