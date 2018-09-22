Вопросы пищевого оборудования и взаимодействия с иностранными компаниями в сфере пищевой промышленности обсудят на выставке «Агропродмаш-2018»

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Будущее оборудования для пищевой индустрии обсудят 11 октября в московском Экспоцентре на выставке «Агропродмаш-2018». Темой второго форума «Пищевого машиностроения» станет стратегия развития машин и пищевого оборудования до 2030 года.
Мероприятие пройдёт при поддержке Минпромторга России и АО «Экспоцентр», а председателем форума станет президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Участие в таком событии станет важным шагом для глав регионов, руководителей различных ведомств, связанных с пищевым производством, и производителей спецтехники.
Константин Бабкин отметил, что в отрасли пищевого машиностроения не всё так гладко: ещё совсем недавно она была раздроблена на множество частей. По большей части это были разобщённые маленькие компании, которые не только не получали господдержки, но даже ждали «неприятностей от регулирующих органов». Бабкин заявил, что важно донести до таких организаций мысль о необходимости «внятного» диалога между государством и частными фирмами, чтобы в итоге грамотно расширить производство оборудования, создать подходящие рабочие места и продвинуть экономику.
В этом году российские компании, специализирующиеся на создании пищевого оборудования, показали рост производства: этого удалось достичь во многом благодаря поддержке интересов отрасли в целом.
Понемногу отечественным фирмам удаётся развить свой бизнес за рубежом, о чём явно говорит статистика: экспорт нашего оборудования всего за 6 месяцев текущего года вырос на целых 57% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Очевидно, что вопросы, связанные с оборудованием для пищевой индустрии играют важнейшую роль в экономике не только нашей, но и любой другой страны мира, особенно если дело касается экспорта и импорта. К примеру, компания «Prof-oborud» занимается непосредственно продажей пищевого оборудования для бизнеса в Украине. На официальном сайте компании: https://prof-oborud.com.ua – легко можно найти оборудование, произведённое в России и многих других странах.
Новый форум пищевого машиностроения позволит развить будущую стратегию взаимодействия с подобными зарубежными компаниями, что поможет укрепить полезные отношения между различными организациями и странами.
Эти и другие аспекты современного состояния отрасли пищевого оборудования обсудят на предстоящем форуме, чтобы решить важные вопросы будущего пищевого машиностроения в России.
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