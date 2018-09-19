Водохранилища и землетрясения

В 2013 году землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло вблизи плотины «Три ущелья», крупнейшей в мире гидроэлектростанции, построенной в 2003 году для блокирования реки Янцзы. Землетрясение повлекло за собой незначительные повреждения структуры плотины.

После этого события группа учёных из Китайского геологического университета в Ухане и Сент-Луисского университета в Миссури приняла решение провести эксперимент в этом регионе и развернула временную сейсмическую сеть.

«Землетрясение произошло почти прямо под одной из наших сейсмических станций», — заявил Лупий Джу, профессор сейсмологии Департамента наук о земле и атмосферы Сент-Луисского университета. «Это дало нам уникальную возможность точно определить местонахождение главного сейсмического удара и некоторых его афтершоков».

Результаты наблюдений показали, что все землетрясения произошли в узкой полосе вдоль ранее неопознанной неисправности, связанной с резервуаром. Последующая полевая съёмка в регионе, проведённая группой исследователей во главе с Джоном Энкарнасионом, профессором геологии в Сент-Луисском университете, определила, что «виной» землетрясений стали деформированные и повреждённые породы. Учёные также увидели, что узкая полоса землетрясений была ограничена определённым типом пород, который был обнаружен в водохранилище и погружался в землю под другими типами пород.

«При строительстве плотины было также образовано озеро. Высокие уровни воды создавали большее давление в поровых пространствах в скалах на более низких глубинах, что является известным триггером землетрясений. Это тот же самый эффект, который может привести к землетрясениям, когда сточные воды закачиваются в землю», — сказал Энкарнасион. «Вы можете почувствовать этот эффект в ушах, когда погружаетесь глубже в бассейн — чем глубже погружаетесь, тем сильнее давление».

Сейсмическая активность в районе «Трёх ущелий» была низка до возведения плотины, но увеличилась в семь-восемь раз по среднемесячным значениям землетрясений после того, как уровень воды в водохранилище поднялся на более чем 150 метров над уровнем моря. Хотя учёные подозревали, что увеличение количества землетрясений связано с водохранилищем, это исследование впервые иллюстрирует чёткую связь между вводом воды в конкретный тип породы и инициированием землетрясений по ранее неизвестным причинам.

Хотя дамба избежала серьёзных повреждений в 2013 году, исследователи уверены, что в регионе ещё остаётся риск более сильных землетрясений.

«Миллионы людей, живущих вниз по течению водохранилища, до сих пор остаются в опасности из-за риска новых землетрясений. По-видимому, пришло время искать способы усиления плотины, чтобы она была в состоянии противостоять более сильным землетрясениям», — отметил Джу.

По инф. scientificrussia.ru

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