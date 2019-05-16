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Во что играют внуки: игры для двоих
Егор СТУКОВ   
16 Мая 2019 г.
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Во что играют внуки: игры для двоих

Уже на довольно раннем этапе развития всемирной паутины, рыская по её просторам, можно было легко наткнуться на различные сетевые игры, которые нередко называются «flash-играми». Сейчас они уже не имеют такой сумасшедшей популярности, как раньше, но всё равно свои фанаты у таких проектов находятся, особенно среди молодого поколения. Давайте же посмотрим на игры, которыми интересуются наши продвинутые внуки.

Для начала стоит посмотреть на особенности сетевых мини-игр в целом. Такие игры достаточно небольшие, так что не будут отнимать много времени у внуков. Да и особенные характеристики компьютера для них не нужны, ведь эти проекты практические не требуют каких-то компьютерных мощностей, а все необходимые для их работы программы обычно указываются прямо на сайте с игрой.

В то же время как-то обобщить особенностей сетевых мини-игр очень сложно. Дело в том, что существует огромное количество жанров подобных проектов: в каких-то творениях игроку предлагают расстрелять орды пришельцев, в других он катается на машине по пустынным и заснеженным трассам, в третьих – прыгает по крышам зданий, стараясь не упасть вниз и собирая различные бонусы, приготовленные создателем этой игры.

Жанров немало, но особняком в таких вот развлечениях всегда стоят игры для двоих игроков. В целом их также можно разделить на огромное число жанров, каждый их которых обладает собственными особенностями, но всех их объединяет один факт: играть в подобные проекты можно вдвоём на одном компьютере.

Посмотреть на игры такого рода можно сделав лишь один клик по подходящей ссылке. При этом играть в подобные игры можно лишь на одном компьютере, зато каких-то дополнительных хитрых устройств уже не потребуется.

Что важно, управление в сетевых мини-играх очень даже простое. Обычно персонажем можно лишь передвигаться в несколько сторон и делать парочку важных действий: стрелять, прыгать или просто бить.

Впрочем, такой простой игровой процесс нередко привлекает молодых внуков, которые могут просто расслабиться, играя вдвоём в простую, но интересную игру. К слову, опробовать такие вот небольшие развлечения могут даже взрослые, ведь больших сложностей в их освоении не найти. К тому же на сайтах мини-игр нередко располагают удобное описание всех возможностей проекта и особенностей управления, чтобы игрок лишний раз не путался и мог сразу приступить к игровому процессу.

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