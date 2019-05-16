Во что играют внуки: игры для двоих

Уже на довольно раннем этапе развития всемирной паутины, рыская по её просторам, можно было легко наткнуться на различные сетевые игры, которые нередко называются «flash-играми». Сейчас они уже не имеют такой сумасшедшей популярности, как раньше, но всё равно свои фанаты у таких проектов находятся, особенно среди молодого поколения. Давайте же посмотрим на игры, которыми интересуются наши продвинутые внуки.

Для начала стоит посмотреть на особенности сетевых мини-игр в целом. Такие игры достаточно небольшие, так что не будут отнимать много времени у внуков. Да и особенные характеристики компьютера для них не нужны, ведь эти проекты практические не требуют каких-то компьютерных мощностей, а все необходимые для их работы программы обычно указываются прямо на сайте с игрой.

В то же время как-то обобщить особенностей сетевых мини-игр очень сложно. Дело в том, что существует огромное количество жанров подобных проектов: в каких-то творениях игроку предлагают расстрелять орды пришельцев, в других он катается на машине по пустынным и заснеженным трассам, в третьих – прыгает по крышам зданий, стараясь не упасть вниз и собирая различные бонусы, приготовленные создателем этой игры.

Жанров немало, но особняком в таких вот развлечениях всегда стоят игры для двоих игроков. В целом их также можно разделить на огромное число жанров, каждый их которых обладает собственными особенностями, но всех их объединяет один факт: играть в подобные проекты можно вдвоём на одном компьютере.

Посмотреть на игры такого рода можно сделав лишь один клик по подходящей ссылке. При этом играть в подобные игры можно лишь на одном компьютере, зато каких-то дополнительных хитрых устройств уже не потребуется.

Что важно, управление в сетевых мини-играх очень даже простое. Обычно персонажем можно лишь передвигаться в несколько сторон и делать парочку важных действий: стрелять, прыгать или просто бить.

Впрочем, такой простой игровой процесс нередко привлекает молодых внуков, которые могут просто расслабиться, играя вдвоём в простую, но интересную игру. К слову, опробовать такие вот небольшие развлечения могут даже взрослые, ведь больших сложностей в их освоении не найти. К тому же на сайтах мини-игр нередко располагают удобное описание всех возможностей проекта и особенностей управления, чтобы игрок лишний раз не путался и мог сразу приступить к игровому процессу.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ