Во что бы поиграть на ПК?

Компьютер открывает пожилым людям безграничные возможности для образования и общения. Но и отвлекаться от дел тоже нужно уметь. Если хочется – на том же компьютере.
Например, можно поиграть во всевозможные головоломки. К примеру, развлечься с любимым разными поколениями кубиком Рубика. Смысл, как и в реальной игре, собрать хитроумный кубик по цветам. Один цвет – одна сторона игрушки. Крутить кубик пользователь может в любую сторону, и провести за этим занятием столько, сколько захочется или до достижения главной цели игры.
Некоторым продвинутым пенсионерам нравятся сложные многопользовательские ролевые компьютерные игры. Среди суперинтересных таких предложений игра Champions Online. Узнать подробнее об этом развлекательном продукте и собственно поиграть можно здесь: https://championonline.ru/. Разработчик игры – Cryptic Studios. Проект был выпущен в 2011 году. Главными в игре являются супергерои, при помощи редактора можно создать и своего собственного и наделить его разными полезными навыками. Супергерои отличаются своими возможностями. Например, стрелки могут полить противников шквальным огнем с большого расстояния, а волшебники противостоят соперникам с помощью стихий. Погружение в сказку и комиксы, возможность не затеряться и проявить себя, прохождение квестов – все это и многое другое можно найти пользователю в предлагаемой игре.
Полезные игры для людей пенсионного возраста – всевозможные тесты на внимательность. Например, найти на картинке несколько отличий или спрятавшееся животное, выбрать из предметов одного порядка неподходящий элемент, найти из множества вариантов пару одинаковых предметов и т.д.
Понравиться могут игры с шариками, которые можно составлять в ряд, расстреливать и т.д.
Найдется чем развлечься и любителям гонок и скоростей. Для этого созданы игры-симуляторы езды по шоссе, соревнований с целью, кто быстрее доберется до финиша и т.д.
«Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером» - живущие много лет в телевизионной реальности, подобные игры существуют и в интернете.
Есть игры обучающие – тут и польза, и развлечение – два в одном сразу. Можно найти, к примеру, проекты, которые направлены на постижение азов английского языка и т.д.
В общем, среди представленного разнообразия отыскать игру, которая придется по душе, точно можно. Но увлекаться игровым процессом, даже если он суперзахватывающий, надолго не стоит, ведь пожилым людям очень важна, кроме отдыха за ПК, и двигательная активность.
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