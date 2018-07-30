Внуки растут: полезная информация о детских смесях

Бабушки и дедушки уже давно вырастили своих детей. Но, конечно же, помнят, что молоко матери для малыша является самым полезным питанием на свете. Оно отличается прекрасными питательными свойствами, а также еще и лечебными. Например, для избавления и профилактики насморка несколько капелек материнского молока брызгают в носик ребенка. И помогает.

Но иногда мама не имеет возможности давать малышу грудь: лечение в стационаре, отъезд, физиологические причины и т.д. И тогда отлично вручают смеси. Всю силу природного молока для максимума пользы ребенка, энергии для активного роста дают, к примеру, детские смеси фрисо.

Современные педиатры советуют для малышей использовать адаптированные смеси. Эти смеси призваны заменить материнское молоко, а значит, лучше всего подойдут ребенку. На каждый день малышу подойдут стандартные смеси. А если у ребенка проблемы со стулом, наблюдаются частые срыгивания (другие проявления), врачи могут назначить прием специализированных смесей. Кормят таким составом ребенка по назначению специалиста, обычно от 1 до 3 раз в день. Есть еще частично адаптированные смеси, по свойствам они близко находятся к молоку грудному.

Также существуют неадаптированные смеси, которые изготавливаются из сухого цельного коровьего молока. Следующий тип смесей - кисломолочные. В них имеется створоженный белок. Эти смеси хорошо усваиваются малышом. Могут быть в детском питании, кроме того, безмолочные смеси. Их дают ребятишкам, которые не могут переносить белок коровьего молока или к нему имеется повышенная чувствительность. В продукте нет молочной сыворотки, а питательный состав такой же, как у адаптированных смесей. Дедушки и бабушки, к слову, всегда могут поучаствовать в приобретении необходимых смесей. Это большое подспорье (в финансовом плане) для родителей и несомненная польза для малышей.

Смесь нужно приобретать с учетом советов педиатра, ведь необходим именно тот состав, который в большей степени удовлетворит потребности ребенка. Готовить смеси необходимо придерживаясь всех указанных пропорций и ни в коем случае не перекармливать малыша. Не стоит заранее приготавливать смесь, а соску и бутылочку перед вливанием нужно как следует промыть.

В дальнейшем к смесям ребенку добавляются другие виды детского питания. Это каши, пюре, соки, чаи и т.д. Бабушки и дедушки, вспоминайте поскорее!

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