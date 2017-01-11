Власти Москвы сообщили о планах уже в этом году открыть сеть ретро-кафе для пенсионеров

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В наступившем году столичная мэрия планирует запустить целую сеть кафе, рассчитанных преимущественно на посетителей пенсионного возраста. В этих заведениях общепита, которые для максимального комфорта будут оформлены в стиле ретро, у пожилых людей появится возможность недорого покушать, а также провести встречу с друзьями, отметить юбилей или другую памятную дату и даже выступить с собственным творческим представлением. По задумке авторов проекта, сумма среднего чека в таких кафе будет составлять всего 300 рублей.
Идею открыть подобные кафе предложили сами пенсионеры, участники социального проекта столицы «Активное долголетие», направленного на поддержание и сохранение активного образа жизни среди людей старшего поколения. Поскольку пенсионеров в Москве достаточно большое количество, а доходы у них невысокие, специалисты предрекают подобным кафе большую популярность, особенно если открыть их в каждом округе столицы. Психологи считают, что в сегодняшних непростых условиях для старшего поколения сумма расходов на развлечения составляет примерно 300 рублей - столько они готовы выделить из своего бюджета на досуговые мероприятия вроде похода в ресторан. Это некий психологический порог, выше которого уже будет считаться дорого.
С другой стороны, хотя идея создания социальных кафе действительно хорошая и интересная, очень важно ее грамотно реализовать. Ведь в наши дни открыть и содержать кафе или ресторан не так-то просто, этот бизнес требует достаточно больших денежных вложений. Нужно приобрести мебель и оборудование, закупать продукты, оплачивать работу поваров, официантов и другого персонала. А при невысоких ценах в меню сложно сделать заведение рентабельным. Правда, сегодня на помощь рестораторам приходят различные современные технологии. Например, следить за расходом средств и продуктов, управлять прибылью, предотвращать хищения поможет автоматизация ресторанов. Это специальное программное обеспечение и упрощает труд персонала, и организует его наилучшим образом, и в конечном итоге позволяет снизить издержки и повысить прибыль. Пожалуй, при помощи такой современной программы можно успешно развивать ресторанный бизнес даже рассчитанный на людей с невысокими доходами.
К тому же столичные власти готовы рассмотреть различные варианты создания социальных кафе и намерены активно поддержать идею. Возможно, даже материально. Правда, пока в мэрии Москвы не определились с конкретным вариантом по созданию сети кафе для пенсионеров, но намерены выбрать и согласовать оптимальный проект уже в течение первого квартала этого года. Что касается стиля будущих кафешек, с ним организаторы определились быстро – в последнее время ретро-тема довольно популярна, причем не только у старшего поколения, но и у самой широкой аудитории.
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