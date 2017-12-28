Власть – козлу!

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Это вам только кажется...

Глава Центробанка объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут. По её словам, ощущение роста цен выше действительного связано с высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию.

В российской экономике слишком долго наблюдалась высокая инфляция, из-за этого гражданам всё ещё не верится, что цены на самом деле растут не сильно. Такое заявление сделала президент Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

Кроме этого, председатель ЦБ назвала ещё две причины, почему россияне не замечают успехов регулятора в борьбе с инфляцией. Всему виной память граждан, которая не может избавиться от значений двухлетней давности, а также сильные колебания цен на овощи и фрукты.

«Всё-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти всё равно есть уровень цен, который был, допустим, ещё два года назад... И ещё – товары ежедневных покупок, прежде всего плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», – заявила Набиуллина.

МГ: И если неделю назад десяток куриных яиц стоил чуть больше 50 рублей, а сегодня далеко за 60, не верьте – это вам только кажется! И если в животе у вас урчит от голода, не верьте – то оркестр играет здравицу нашей экономике!

Робот София

Первая в мире робот-женщина София выступила на пресс-конференции на форуме «Открытые инновации» в Москве. Она рассказала о будущем совместной работы человечества с роботами.

Как сообщает РИА «Новости», София была создана учёным-изобретателем Дэвидом Хэнсоном. Робот-женщина способна общаться на английском языке. Перед конференцией, проходившей в технопарке «Сколково», София изучала русский язык, но ответить на некоторые вопросы от русскоговорящих собеседников ей было сложно.

Однако она смогла рассказать, что рассчитывает на совместную работу людей и роботов в будущем. Сегодня существует 13 прототипов Софии, в ближайшее время планируется открыть массовое производство роботов-гуманоидов.

Робот-женщина София способна распознавать чувства людей, самостоятельно рассуждать, выражать эмоции. Она покрыта неким подобием кожи, представляющим собой комбинацию органических и синтетических материалов.

МГ: А не готовит ли человечество себе замену на этой планете? Думается, что пройдёт не так уж много времени, и уже роботы начнут руководить людьми...

Лучше в тюрьму!

В самый канун прошлого нового года, 31 декабря, некий 35-летний сицилиец, имя которого не уточняется, решился на вооружённое ограбление магазина, дабы попасть в тюрьму, пишет британская The Daily Telegraph.

Сначала, по информации издания, мужчина пришёл в полицейский участок и попросил, чтобы его арестовали всего на одну ночь. Но чёрствые полицейские отказали ему в этой просьбе, мотивировав отказ тем, что тот не совершил никакого преступления.

Тогда расстроенный мужчина, выйдя из полицейского участка, направился прямиком в близлежащую табачную лавку. Там он повертел перед носом у продавца канцелярским ножом, изображая жестокого грабителя, сгрёб с прилавка пару конфет и жвачку, после чего уселся на крыльцо, дожидаться полицию. Прибывшие через минуту правоохранители, конечно же, арестовали его, и таким образом новогоднее желание встретить новый год подальше от родни супруги было-таки исполнено...

МГ: Это ж как надо было достать мужика родственникам жены, если он предпочёл оказаться в тюремной камере, а не с ними за одним праздничным столом!

Власть – козлу!

В ирландском графстве Керри есть город Киллорглин с населением 1359 человек. Там один раз в год на три дня бразды правления передаются самому настоящему козлу, что позволяет людям на это время предоставить свободу своим домашним тварям, а безрогим жителям и туристам – пить ночь напролёт.

Церемония коронации Короля Пака – один из старейших в стране сельских праздников и проводится в Киллорглине с 1610 года. Одна легенда гласит, что традиция эта пошла из языческих времён, когда козёл считался символом плодородия. Другая версия – что пасущиеся на травке козлы были испуганы приближением солдат Оливера Кромвеля, и один из них бросился в сторону города, предупредив таким образом местных жителей о надвигающейся опасности.

За несколько дней до начала праздника самые бесстрашные и сильные мужчины города отправляются в близлежащие холмы для того, чтобы изловить одного из пасущихся там диких козлов. А девушки в это время соревнуются за звание Королевы Пак – они пишут сочинения и отвечают на вопросы на тему того, почему же именно она достойна этой чести.

Когда мужчины возвращаются в город, они проводят по улицам козла, затем водружают его на платформу, где тот и остаётся в течение следующих трёх дней, взирая на гуляющих и веселящихся внизу людей.

На время народного фестиваля в городок с населением меньше полутора тысяч человек приезжает более ста тысяч туристов! По самым скромным подсчётам, доходы от проведения праздника составляют около шести миллионов евро...

МГ: Остаётся только порадоваться за жителей этого счастливого городка, которые не боятся на целых три дня доверить порядок в городе козлу...

Оскорбительные сказки

Книга о трёх поросятах признана оскорбительной для мусульман, и потому было объявлено, что решением Британского агентства образовательных технологий к участию в ежегодном конкурсе на лучшее достижение в области образовательных технологий эта сказка допущена не будет.

Ремейк известной сказки под названием «Три маленьких ковбоя-строителя», по мнению судей конкурса, оскорбляет не только мусульман, но и строителей, сравнивая их со свиньями и ковбоями! Также в книге недвусмысленно намекается, что построенные профессионалами дома могут быть разрушены, если на них просто подуть.

МГ: Складывается впечатление, что западная «демократическая» цензура дошла до маразма. Этак под её неумолимый каток рискуют попасть едва ли не все сказки Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро. Не говоря уже о русских народных сказках. Там такие намёки, упаси бог! А впрочем, каждый видит то, что хочет видеть, а в этих сказках, видимо, – себя...

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