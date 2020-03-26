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Владимир Пресняков-старший: Коронавирусы рано или поздно пройдут, а искусство — вечно
Денис Бочаров, portal-kultura.ru   
26 Марта 2020 г.
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Известный композитор, саксофонист Владимир Пресняков рассказал, чем грозит российским музыкантам отмена концертов из-за коронавируса и как сохранить оптимизм.

Владимир Пресняков-старший: Коронавирусы рано или поздно пройдут, а искусство — вечно

— Владимир Петрович, времена для музыкантов наступили непростые...

— Вы правы, в отличие от многих других тружеников, музыканты — народ зависимый. У большинства из них нет окладов, зарплат и премий. Есть работа, концерты — что-то заработали, а нет — не получили ничего. Коллектив живет, пока есть концерты, зрители. Мой сын целый год серьезно готовился к сольному выступлению в «Крокус Сити Холле», придумывал всевозможные сюрпризы, ломал голову над тем, чем порадовать публику... Но концерт, как и все остальные конечно же, отменился. Мне за сына очень обидно. Он буквально живет на сцене, и когда лишен возможности выступать, сильно переживает... И если у известных артистов, как правило, есть несколько источников дохода или есть некий финансовый задел, что уж говорить о тех, для кого исполнительство является единственным источником дохода. Есть ли, например, возможность сейчас заработать уличным музыкантам? А тем, кто ходил по вагонам метро и электричкам?

— А если говорить о наших музыкальных группах, которые играют в клубах, гастролируют, есть ли какие-то варианты для них сейчас?

— Не сказал бы. Чтобы зарабатывать, артист должен выступать. Мне в этом смысле еще повезло — я композитор, иногда что-то от РАО (Российского авторского общества) перепадает. Кто-то, возможно, еще занимается преподавательской деятельностью, тоже подспорье. Но думаю и сегмент частного репетиторства просел: вряд ли детей будут отпускать на частные уроки. Не стал бы сгущать краски и говорить об отчаянии, но тревога за завтрашний день в музыкальной отрасли в последние несколько недель налицо. Да и в целом, вне работы, лично я каждый день чувствую какую-то неуверенность. Я так и не понял, в каких случаях надо надевать перчатки, как часто протирать свой телефон, когда и куда выходить в маске... А для меня как саксофониста и еще одна проблема дополнительно: в маске особо не поиграешь (улыбается). Но стараюсь присутствия духа не терять — например, продолжаю играть в футбол. Но опять же чемпионат Европы впервые за всю историю существования турнира перенесли. Меня как футболиста-любителя и заядлого болельщика это удручает...

— А чем серьезно могли бы заняться в сложившейся ситуации и вы, и другие музыканты, кроме того, что играть в футбол, это пока что, к счастью, можно.

— Мне на днях на мессенджер пришло предложение давать концерты в режиме онлайн, такой формат в ближайшее время за неимением иных вариантов будет весьма востребован. Я вижу, что эта тема на фоне закрытий театров, концертных и выставочных залов активно себя проявляет. Не уверен, правда, что артисты, музыканты и в целом люди из мира искусства, рассчитывают здесь на какую-то особую прибыль, здесь, скорее всего, речь идет о другом: поддерживать себя в форме, не терять практических навыков и сохранять связь со зрителями. Коронавирусы рано или поздно пройдут, а искусство — вечно.

— Существует точка зрения, что во времена общественных потрясений и катаклизмов народ тянется к искусству как никогда. Вы согласны?

— В целом, да. Достаточно вспомнить премьеру «Ленинградской симфонии» Шостаковича, когда в блокадном городе люди, невзирая на все тяготы и ужасы войны, пришли, и шедевральное произведение вызвало подлинный фурор. Искусство в трудные времена дает людям надежду и подпитывает энергией. Почему бы не рассматривать период вынужденной самоизоляции как повод к переслушиванию прекрасной музыки, перечитыванию любимых книг (либо тех, до которых еще не дошли руки), просмотру великолепных фильмов и так далее... Во всем негативном надо стараться найти толику позитива — то, что отвлекает от печальных мыслей.

Коронавирус испытывает на прочность сферу культуры. Как видим, яркий ее представитель Владимир Пресняков-старший не теряет самообладания и оптимизма. Он играет в футбол и настраивается на онлайн-выступления. Хорошая идея, тем более, что такой формат в заведениях культурного толка уже востребован. В частности в музеях, которые и раньше практиковали виртуальные экскурсии, а теперь и вообще вплотную этим занялись. Театры и концертные залы тоже меняют формат выступлений. Кто на очереди? Цирки, зоопарки и развлечения аниматоров? Знай же коронавирус, мы просто так не сдадимся!

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