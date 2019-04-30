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Вкусная красота продуктовых букетов любит осторожных покупателей!

Егор СТУКОВ   
30 Апреля 2019 г.
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Вкусная красота продуктовых букетов любит осторожных покупателей!

Предупреждающее сообщение для жителей Саранска: будьте осторожны, ведь в вашем городе орудует «фруктовая» мошенница. Недавно в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая пожаловалась на обман от продавщицы букетов из продуктов. Заказчица обсудила все аспекты вкусного букета с мастером, а потом отдала деньги за работу авансом – 3 тысячи рублей. В итоге заказчица свой фруктовый букет не получила, ведь мастер просто удалила страницу из соцсети.

Пока полиция проверяет «фруктовое» дело, да и ничего хорошего в таких мошенниках, конечно же, нет. Впрочем, в деле покупки фруктовых и иных продуктовых букетов, как и обычно, важно найти действительно доверенную компанию, которая может предложить хороший и гарантированный результат. К такой можно отнести фирму Sandby, которая располагается по адресу: https://sandby.ru/buket-dlya-muzhchiny-iz-produktov/. Здесь, к примеру, можно запросто подобрать вкусный букет для мужчин из довольно широкого и разнообразного ассортимента. Впрочем, на сайте и для женщин найдутся свои вкусности, учитывая местное продуктовое разнообразие.

Вкусная красота продуктовых букетов любит осторожных покупателей!

А если для вас продуктовые букеты в новинку, то не удивляйтесь, в них нет ничего чересчур необычного. Они очень сильно напоминают обычный цветочный букет: и композиция красивая есть, и оформление соответствующее, да и просто поставить такое дело на праздничный стол не стыдно!

Однако такие букеты, в отличие от цветочных, можно в любой момент съесть. Для их составления используются яблоки, бананы, груши, разнообразные сухофрукты, ягоды и даже овощи с какой-нибудь колбасой! Впрочем, многие букеты составлены именно из фруктов и ягод, которые сами по себе выглядят очень даже привлекательно, а в красивой композиции порой становятся настоящим произведением искусства.

Вкусная красота продуктовых букетов любит осторожных покупателей!

В отдельных случаях продуктовые букеты делают из пирожных, конфет или других сладостей. Здесь уже даже сам кондитер может добавить свои интересные идеи в продуктовый букет, делая его ещё более привлекательным и вкусным для клиента.

Не стесняйтесь приобретать такие подарки для своих любимых на самые разнообразные праздники, но будьте бдительны! Мошенники могут поджидать в любой ситуации, так что перед покупкой лучше лишний раз проверить своего мастера, чтобы не влипнуть в неприятное происшествие с потерей денег и самого продуктового букета.

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