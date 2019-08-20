Витринное остекление магазинов: что необходимо знать?

Витринное остекление – важный элемент отделки фасада торгового объекта. От качества его исполнения зависит внешний вид здания, а также срок эксплуатации светопрозрачной конструкции. Витрина, оформленная со стилем, дает значительные преимущества перед конкурентами, привлекая большее количество покупателей.

Достоинства витринного остекления

Установка светопрозрачных конструкций на месте витрин обеспечивает потенциальным покупателям постоянный обзор товара. Владельцы торговых точек эффективно экономят пространство, так как оформление стеклянных витрин не только обеспечивает презентабельный вид объекта, но и привлекает внимание прохожих.

Остекление витрин обладает многочисленными преимуществами:

долговечность эксплуатации;

высокая прочность конструкций;

формирование у покупателей чувства доступности предлагаемых товаров;

возможность декорирования с использованием фирменного стиля;

визуальное расширение площади;

привлекательный вид фасада здания.

Современные витрины – это не только архитектурный элемент, но и визитная карточка торгового объекта и заведения общепита. Светопрозрачные витринные панели можно использовать в качестве рекламной площади, оформив их с использованием элементов фирменного стиля или персонального дизайна.

Стекло для остекления витрин

Современные светопрозрачные материалы, применяемые для витринного остекления, обладают высокой прочностью и антивандальными характеристиками, что позволяет обходиться без дополнительной защиты. Большие размеры витринных стекол требуют повышенной прочности. Для этих целей при производстве используются специальные технологии обработки листового материала:

покрытие металлизированной пленкой для защиты от повреждений;

термозакалка стекла – нагрев с моментальным охлаждением, повышающий прочность в несколько раз;

ламинирование – изготовление многослойного стекла (триплекса) посредством соединения листов полимерной пленкой.

Особенности остекления витрин

Проект установки стекол в витринах зависит от вида и параметров применяемого сырья. Наибольшей массивностью обладают стеклопакеты и триплекс, минимальный вес у поликарбоната и акрилового стекла.

Остекленные витрины представлены конструкциями нескольких видов:

стационарные;

мобильные;

трансформируемые;

раздвижные.

Независимо от вида витрины бывают каркасными или цельностеклянными (безрамными). На странице https://gstrong.ru/konstruktsii-iz-stekla/osteklenie-magazina/ можно ознакомиться с вариантами остекления витрин в торговых объектах и магазинах. Компания-производитель Glasstrong предлагает актуальные варианты остекления витрин в торговых объектах любого вида.

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