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Выставки Нижнего Новгорода для людей преклонного возраста
|ИА БайкалИнформ
|30 Января 2017 г.
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Для людей пожилого возраста в Нижнем Новгороде можно найти развлечения и культурный досуг разного формата. Так можно посетить многочисленные выставки в Нижнем Новгороде. Рекомендуем посетить редкую выставку «Галерея Сердец», которая проходит в павильоне №5. Тематика выставки – «Ожившая эпоха Серова» привлекает пенсионеров своей оригинальностью и глубиной. На выставке представлено более 2000 работ известного во всем мире художника.
Эксперты в мире искусства уверены, что выставку работ Валентина Серова посетило рекордное количество человек. Стоимость льготных билетов для пенсионеров составляет всего 350 рублей. Экспозиция великого художника позволяет вернуться в эпоху развития и становления живописи. Показ выставки стал возможным благодаря современным технологиям. Картины художника проецируют на большие экраны, по всему периметру выставочного зала. Все желающие могут насладиться, как легендарными, так и малоизвестными работами, представленными художественными музейными запасниками
В начале года в городе пройдут выставки, которые рекомендуется посетить каждому ценителю старинного, современного и высокого искусства:
Сегодня пенсионеры не привыкли сидеть дома. Многие посещают всевозможные выставки, регулярно проходящие в Нижнем Новгороде. Выездные выставки не редкость в городе. Узнать когда они будут проходить можно в городской афише. Там же можно найти расписание всех выставок на ближайшее время, которые будут проходить с льготами для пенсионеров и участников ВОВ.
Искусство в Нижнем Новгороде на пике возрождения. Все больше людей не только преклонного возраста, стремится чаще посещать различные выставки, ярмарки, кинопремьеры, театральные пьесы и другие культурные места. Актуальную информацию о самых интересных и ярких событиях, мероприятиях, выставках можно узнать на сервисе афиши. Здесь можно забронировать билеты, узнать о времени работы и адресах, а также найти любую информацию о работе общественных, культурных заведений, театров, музеев, павильонов, концертных залов и кинотеатров Нижнего Новгорода.
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