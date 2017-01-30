Выставки Нижнего Новгорода для людей преклонного возраста

Для людей пожилого возраста в Нижнем Новгороде можно найти развлечения и культурный досуг разного формата. Так можно посетить многочисленные выставки в Нижнем Новгороде. Рекомендуем посетить редкую выставку «Галерея Сердец», которая проходит в павильоне №5. Тематика выставки – «Ожившая эпоха Серова» привлекает пенсионеров своей оригинальностью и глубиной. На выставке представлено более 2000 работ известного во всем мире художника.

Эксперты в мире искусства уверены, что выставку работ Валентина Серова посетило рекордное количество человек. Стоимость льготных билетов для пенсионеров составляет всего 350 рублей. Экспозиция великого художника позволяет вернуться в эпоху развития и становления живописи. Показ выставки стал возможным благодаря современным технологиям. Картины художника проецируют на большие экраны, по всему периметру выставочного зала. Все желающие могут насладиться, как легендарными, так и малоизвестными работами, представленными художественными музейными запасниками

В начале года в городе пройдут выставки, которые рекомендуется посетить каждому ценителю старинного, современного и высокого искусства:

«Взгляд в будущее»;

«Взгляни на свой дом»;

«Волшебная пила»;

«3D картины - третья часть»;

«Заповедные места»;

«Коды, звуки, знаки»;

«Крайний север»;

«Новый год в игрушечном музее»;

«Старые мастера»;

«Уходящий трамвай ... уже 70 лет»;

«Мост над бесконечностью»;

«Сказка на Рождество».

Сегодня пенсионеры не привыкли сидеть дома. Многие посещают всевозможные выставки, регулярно проходящие в Нижнем Новгороде. Выездные выставки не редкость в городе. Узнать когда они будут проходить можно в городской афише. Там же можно найти расписание всех выставок на ближайшее время, которые будут проходить с льготами для пенсионеров и участников ВОВ.

Искусство в Нижнем Новгороде на пике возрождения. Все больше людей не только преклонного возраста, стремится чаще посещать различные выставки, ярмарки, кинопремьеры, театральные пьесы и другие культурные места. Актуальную информацию о самых интересных и ярких событиях, мероприятиях, выставках можно узнать на сервисе афиши. Здесь можно забронировать билеты, узнать о времени работы и адресах, а также найти любую информацию о работе общественных, культурных заведений, театров, музеев, павильонов, концертных залов и кинотеатров Нижнего Новгорода.

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