Виртуальная реальность в развлекательных платформах

Виртуальная и дополненная реальность – тренд, который набирает популярность в развлекательной сфере и приобретает все больше вариантов применения. В силу дороговизны оборудование для виртуальной реальности никак не войдет в домашний обиход наравне с компьютерами или телефонами, но оно все активнее задействуется компаниями, работающими в сфере развлечений.

Основные применения виртуальной реальности сегодня таковы:

Кинотеатры с виртуальной реальностью (пока это маленькие залы со специально оснащенными креслами);

(пока это маленькие залы со специально оснащенными креслами); Азартные онлайн игры с виртуальной реальностью (ориентированы на индивидуальное оборудование, но казино, претендующие на звание best casino online, вводят эту опцию как гол престижа);

(ориентированы на индивидуальное оборудование, но казино, претендующие на звание best casino online, вводят эту опцию как гол престижа); Компьютерные игры с виртуальной реальностью (по аналогии с кинотеатрами, создают небольшие игровые залы с индивидуальными игровыми местами, также часть игр позволяет играть в очках из дома).

Общее оборудование для виртуальной реальности

Хотя оборудования для создания виртуальной реальности огромное количество, все же главным гаджетом являются специальные очки. Именно зрительное восприятие является ключевым для погружения в придуманный мир.

Однако в силу дороговизны таких очков, они никак не получат широкое распространение. Кроме того, существенным недостатком гаджета является немалый вес. Человек достаточно быстро устает в процессе игры или просмотра фильма.

Чтобы виртуальная реальность передавала максимум ощущений, одного зрения недостаточно: важен качественный звук, тактильные и температурные ощущения, чувство изменения положения в пространстве.

Если качественный звук обеспечивают обычные стереонаушники, то с другими ощущениями сложнее. На данном этапе развития технологий для их передачи используются специальные кресла, которые вибрируют и наклоняются в нужный момент, нагреваются или охлаждаются.

Особо крутые виртуальные кинотеатры дополнительно могут устанавливать оборудования для создания еще и обонятельного фона: впрыскивают соответствующие ситуации запахи. Но с этим также имеется ряд сложностей, ведь нужно не только вовремя создавать аромат, но своевременно его устранять и заменять другим.

Оборудование для кинотеатров виртуальной реальности

Самое дорогостоящее и современное оборудование на данный момент используют кинотеатры. Залы редко имеют больше 10 мест, ведь для каждого зрителя нужно специальное кресло, шлем или очки, аппарат для ароматизации. Иногда используют даже больше приспособлений. Например, распыляющие воду устройства для имитации брызг, специальные вентиляторы для имитации ветра нужной скорости и температуры.

Новизна и дороговизна технологий не позволяет им распространяться с той скоростью, с которой хотелось бы.

Оборудование для виртуальной реальности в онлайн казино

Игра в онлайн казино – вопрос очень интимный, большинство предпочитает играть в одиночестве на домашнем компьютере, ноутбуке или смартфоне. На данный момент виртуальная реальность в онлайн казино возможна только на десктопных устройствах в браузерах с поддержкой данной технологии или специализированных программам.

Но если в кинотеатрах человек попадает в абсолютно другой, нереальный мир, или оказывается в адреналиновой атмосфере, то в виртуальном казино, наоборот, работают над созданием эффекта максимального присутствия. 15 лет назад параллельно с классическими автоматами online slots for fun стали набирать популярность игры с живым дилером. Это был первый шаг к виртуальной реальности в гемблинге. Следующими шагом стал эффект присутствия за тем же столом, где находится этот дилер. Но для этого необходимы виртуальные очки.

Технология только набирает популярность, так как разработки ведутся всего пару лет. Также необходимо время на то, чтобы очки виртуальной реальности стали более доступным и привычным индивидуальным гаджетом.

Оборудование для компьютерных игр с виртуальной реальностью

Это направление находится посредине между виртуальной реальностью в кино и в казино. Игровые залы оснащаются наподобие кинотеатров, но здесь нет никаких специфических устройств для имитации ветра, осадков или температуры.

Также постепенно распространяются компьютерные игры, в которых можно играть в очках виртуальной реальности дома.

Виртуальная реальность – будущее индустрии развлечений

Очевидно, что виртуальная реальность прижилась в сфере развлечений, так как это гораздо более дешевый способ смены обстановки, чем путешествие, и единственный доступный вариант присутствия в фентезийных мирах.

Первое знакомство с технологией практически у всех оставляет приятные впечатления. Если нет возможности приобрести специальные очки или посетить виртуальный кинозал, можно начать с игр с живым дилером в казино PlayShangriLa.com, даже в таком варианте разница с обычной компьютерной графикой очень заметна.

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