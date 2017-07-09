Виртуальная реальность для онлайн-казино

На смену онлайн-гемблингу придет VR-гемблинг (азартные игры, основанные на виртуальной реальности). К такому выводу пришли участники конференции VR/AR Gambling Conference в Праге.

Первое виртуальное казино

Первое VR-казино появилось в интернете еще в 2015 году. Его посетители попадают в особое виртуальное пространство, где они могут не только играть в слоты и прочие игры, но и видеть других посетителей и даже общаться с ними. Правда, сегодня количество посещений этого сайта очень и очень невелико – виртуальное казино очень сильно отстает от «обычных» онлайн-казино, таких, например, как официальный сайт рума Покердом. Один из владельцев виртуальной новинки, Александр Томич открыто заявляет, что «в виртуальной реальности пока нет бизнеса».

Что мешает развитию

Одним из главных факторов, препятствующих развитию виртуальных игр, сегодня является зачаточное состояние необходимой для этого инфраструктуры. Если в тот же Покердом может заглянуть любой желающий (для этого достаточно компьютера, планшета или смартфона с подключением к интернету), то для посещения VR-казино необходима специальная гарнитура - особые виртуальные очки с наушниками (а они сегодня все еще являются скорее экзотической диковинкой). Второе препятствие – недостаток виртуального контента, то есть, видеоматериала, из которого состоит виртуальная реальность. Причем, здесь подойдет далеко не каждое видео, а специальное, 360-градусное – чтобы оно не обрывалось, куда бы вы не повернули голову. Еще одна проблема новой отрасли – укачивание, которое ощущают некоторые люди, играя в виртуальной реальности. Как объясняет один из дизайнеров виртуальности Александр Брагин, это – признак плохо спроектированных «игрушек».

Что будет завтра

Компьютер, смартфон и прочие привычные сегодня вещи еще совсем недавно тоже были доступны далеко не всем. Точно также войдут в повседневный быт и гарнитуры для виртуальной реальности. И участники пражской конференции уверены, что случится это довольно скоро. А компания одного из них уже производит вполне доступное по цене оборудование для создания VR-контента. Специальная камера позволяет снимать 360-градусные видео круглые сутки, сохраняя отснятый контент в облаке. Эти камеры можно устанавливать где угодно, в том числе и на карточных столах во всемирно известных казино – и тогда виртуальные гости смогут посещать тот же Лас-Вегас и не просто наблюдать за игрой, но и участвовать в ней.

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