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Выпекаем вафли по-современному

Ксения ДАВЫДОВА   
27 Июля 2017 г.
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5 лучший вафельниц 2017 в России. Сравнение и обзор от BestAdvisor.ru

Вафельница – удобное кухонное устройство, известное многим поколениям хозяек на всем пространстве СНГ. Первые вафельницы выпускались в России до революции. Их выпускал Каслинский чугунолитейный завод. Они представляли собой две соединенные по принципу ножниц ручки, с которым были приклепаны две жарочные чугунные плиты с рисунком на рабочей поверхности. В СССР электровафельницы выпускало латвийское ПО «Спалис». Эти устройства можно было приспособить для жарки мяса или рыбы.

Вафельницы бывают двух типов: американские и бельгийские. Американский тип известен каждому, кто вырос в СССР – вафли по-американски полностью идентичны советским, они тонкие, их можно свернуть в рожок. Бельгийские выглядят иначе: они толстые, с крупными ячейками. Выбирая вафельницу, нужно помнить об этих различиях.

Лучшие вафельницы, выпускаемые в нынешнее время, отличаются надежным соблюдением температурного режима и многообразием функций. Некоторые современные образцы позволяют регулировать толщину вафли и ее форму, круглую или прямоугольную. Еще одна доступная функция – разделение «блина» на сектора, благодаря чему можно выпекать треугольнички. Также доступны сейчас и различные формы для выпечки – «сердечки», «ромбы» и другие.

Среди наиболее популярных современных вафельниц можно отметить Redmond RMB-M603. Этот кухонный универсал имеет прямоугольную форму, он предназначен для выпечки вафель бельгийского типа. С его помощью можно приготовить и еще несколько блюд – сэндвичи и сдобные палочки, достаточно только сменить жарочную панель. Сделать это очень просто – нужно лишь отодвинуть фиксатор, вставить панель в пазы и снова поставить фиксатор на место. Корпус этого устройства изготовлен из пластика и потому практически не нагревается во время готовки. Можно открывать и закрывать вафельницу, не боясь обжечься. Стоимость этого симпатичного устройства – 2889 рублей.

Для вафель классического советского типа подойдет Лакомка ЭВ-0.8. Ее жарочные панели имеют прямоугольную форму, они изготовлены из пищевого алюминия без лишних добавок, так что выпекать вафли нужно как в детстве, по бабушкиному рецепту, с использованием масла. Тесто не пригорает благодаря системе контроля над температурой – если нагрев превышает норму, устройство отключается. Лакомка позволяет регулировать толщину вафли. Стоимость этого устройства – 2149 рублей.

Понравившийся тип вафельницы можно выбрать на сайте BestAdvisor, где представлен широкий обзор популярных товаров.

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