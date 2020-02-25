Винтажные платья из советских тканей: точно будешь выглядеть не как все

В Петербурге мастерица шьет на заказ платья из советских тканей. Винтажные наряды пользуются спросом у питерских модниц.

32-летняя Альфия Айситулина с детства любила шить, вязать, и всегда ей хотелось делать что-то свое, особенное. Четыре года назад ей в руки попали ткани, выпущенные еще в СССР. Она была в таком восторге от них, что нашила много платьев: носила сама, подарила друзьям, а потом стала продавать через соцсети и поняла, что людям такое нравится.

Альфия покупает советские ткани с рук, ищет редкий товар на сайте объявлений. У многих бабушек в закромах до сих пор хранятся отрезы советских тканей по 3–4 метра – как раз хватает на одно платье. Мастерица и ее клиенты любят советские ткани за натуральность – это все хлопок хорошего качества, который не садится и не линяет при стирке. И конечно, за эксклюзивность – сейчас ткани с такими рисунками уже не выпускают.

Мастерица шьет просторные длинные платья, в которых удобно. Они хорошо сочетаются с высокими сапогами и аксессуарами. Советские платья стоят, конечно, дороже вещей из массмаркета, но это не космические деньги, позволить себе такие наряды могут многие модницы.

Вернуться в винтажном платье в СССР не получится, но вот выглядеть не так, как все – запросто!

Мода, оглашая новые веяния, волнами возвращает и что-то из прошлого. И поэтому от содержимого бабушкиных сундуков не стоит, закрыв глаза, избавляться. Вдруг юбки в складку, платья-рубашки или костюмы-двойки снова будут на гребне. Зачем же тогда их покупать, можно просто достать и носить.

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