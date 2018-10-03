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Выездное казино – желанное развлечение на любой вечеринке

Ксения ДАВЫДОВА   
03 Октября 2018 г.
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Выездное казино – желанное развлечение на любой вечеринке

Праздничная вечеринка независимо от повода является отличным способом для отдыха. Чтобы она была успешной, радостной, интересной для гостей и насыщенной событиями, необходимо грамотно подойти к решению организационных вопросов. На этапе планирования нужно продумать все – от меню до оформления интерьера, от тематики до развлекательной программы. Удивить, увлечь и порадовать современную искушенную публику сложно традиционными конкурсами и выступлением коллективов. Поэтому стоит выбирать новомодные развлечения. Отличным их примером является выездное казино.

Выездное казино – желанное развлечение на любой вечеринке

Выездное казино на празднике

Азартные игры привлекают внимание людей разных возрастов, полов и социальных групп. Но они запрещены законом. Выездное казино дарит ту же дозу адреналина и положительных эмоций, что и обычное, но является абсолютно легальным. Причиной тому является использование не реальных, а фановых денег. То есть игра в данном случае осуществляется на интерес.

Наличие элементов игорных домов на торжественном мероприятии создает по-настоящему праздничную атмосферу, ведь они ассоциируются с весельем, роскошью, яркими огнями большого города, представителями шоу-бизнеса. Заказать казино для вечеринки можно в специализированной компании, оказывающей широкий комплекс услуг.

Что входит в услугу

Выездное казино – комплексный сервис, организацией которого занимается команда специалистов. Услуга может включать в себя:

  • разработку или адаптацию сценария;
  • профессиональную помощь в выборе оборудования с учетом предпочтений, финансовых возможностей заказчика, площади территории проведения вечеринки;
  • транспортировку техники по указанному адресу в четко назначенное время;
  • подготовку зоны развлечений, предполагающую установку карточных столов, рулеток;
  • предварительную работу с гостями, направленную на ознакомление с правилами;
  • управление процессами игры (сервис крупье);
  • определение и награждение победителей фановыми деньгами;
  • демонтаж оборудования.

Иными словами за организацию развлечений в имитированном игорном доме, полностью отвечает компания, поставляющая оборудование. Это позволяет хозяину вечеринки вместе во всеми окунуться в атмосферу азарта и веселья. Стоимость сервиса варьируется в зависимости от разновидностей, количества арендуемых аппаратов и длительности их использования.

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