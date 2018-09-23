Виды сыра: учимся разбираться

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Все любят сыр. Ну, или не все, но многие. Сыр добавляют в разные блюда как отдельный ингредиент, просто для красоты или для придания сливочной нотки. Его добавляют в салаты, трут в пиццу и макароны – и это далеко не всё. Существуют ещё тысячи вариантов использования сыра.
А как люди сыр покупают? Здесь два типа людей: те, кто покупает, ориентируясь на вкус и цену, и те, кто покупает, ориентируясь на качество и вид сыра. Первого типа намного больше: не все люди отлично разбираются в видах сыра и точно знают характеристику каждого. А вот вторые, ценители, нередко задают себе вопрос: выбрать Бри или Камамбер?
Второй тип людей встречается не так часто. У них, как правило, есть парочка любимых сортов сыра и они точно знают, как отличить подделку от оригинала. Их не обмануть. А вот людей, относящихся к первому типу, но в какой-то момент захотевших узнать о сортах сыра подробней, обхитрить легко. На любой сыр (или даже сырный продукт!) можно наклеить листочек с иностранным названием и сделать высокую цену – не каждый человек решит, что это неправда.
Попадаться на такой крючок обидно. Заплатить большую сумму за обычный сыр неприятно. Ведь его можно купить за более недорогую цену, а результат получить тот же. Чтобы такой проблемы не было, нужно хорошо разобраться в видах сыра и в их характеристике. Тогда никто не обманет.
Сыры бывают твёрдыми, полутвёрдыми, мягкими и рассольными.
- К твёрдым и полутвёрдым сырам относится Пармезан (Италия), Чеддер (Великобритания), Гауда и Эдам (Голландия), Тильтизер (Германия), Российский (Россия).
- К мягким сырам относится Камамбер, Пон-Левек и Бри (Голландия), Маскарпоне, Рикотта (Италия), Дор Блю (Германия).
- Рассольные сыры – Моцарелла (Италия), Брынза (Восточная Европа), Сулугуни (Великобритания) и Адыгейский (Россия).
Сыр готовят из разного молока. Чаще всего – из коровьего. Также из овечьего и козьего молока.
Сыр нельзя хранить при комнатной температуре – он покроется белой коркой, быстро высохнет. При 30 градусах он растает, при замораживании и последующем оттаивании он начнёт сильно крошиться.
Дома его лучше всего хранить в холодильнике, в стеклянной ёмкости, которую можно закрыть крышкой. Рядом с сыром можно положить кубик сахара, ведь он впитывает влагу. Это поможет продлить сроки хранения сыра. Важно помнить, что сыр может впитывать посторонние запахи.
Всё-таки это здорово – узнать что-то новое о любимом продукте. Теперь точно не возникнет проблемы в магазине с выбором сыра. И производители не обманут и не заманят в ловушку яркими надписями на иностранном языке.
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