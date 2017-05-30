Виды фильтров для бассейна

Залогом удобства обслуживания и долговечности любого бассейна во многом является качество работы фильтра. Поскольку подобный объект является потенциальной средой размножения водорослей, грибков и болезнетворных микроорганизмов, особенно важно позаботиться о сохранении чистоты воды.

Существует огромное количество очистительных систем, но именно фильтры являются одним из самых востребованных видов оборудования. Их преимуществом является возможность обработки достаточно больших объемов воды за максимально короткие сроки. Другим весомым аргументом в их пользу является относительно невысокая стоимость. Благодаря этим качествам данный тип оборудования доступен широкому кругу пользователей и является самым популярным. Не секрет, что плавательные бассейны существуют не только на территории спортивных комплексов и многочисленных баз отдыха. Сегодня фильтры для бассейнов широко востребованы. Владельцы коттеджных домов нередко создают собственные искусственные водоемы прямо на дачных участках.

Существует несколько основных видов оборудования для очистки воды, разница между которыми состоит в конструкции и материалах, использованных для изготовления. Кроме того, различаются также такие показатели, как скорость очистки, способ действия и некоторые другие характеристики. Достаточно распространены конструкции, в которых процесс очистки производится при помощи песка. Принцип действия основан на прохождении воды через резервуар, заполненный песком, после которого она вновь поступает в бассейн. Кроме того, существуют приспособления, в которых вместо обыкновенного песка используется специальный кварцевый. Основное отличие между типами песка состоит в размере гранул. Чем они меньше, тем выше качество очистки.

Не менее популярными являются и картриджные фильтры. Они характеризуются высокой эффективностью очистки воды. При этом существует и небольшой недостаток. Подобные конструкции пропускает воду намного дольше, чем песчаные. Такое оборудование, как правило, выбирают владельцы небольших бассейнов. Высокая скорость работы в совокупности с эффективностью и большой производительностью отличает диатомитовые фильтры. Как правило, они применяются для обслуживания крупных сооружений. Стоимость такого оборудования на порядок выше, чем в случае других вариантов. Для каждого типа бассейна можно подобрать тип фильтра, который будет отвечать заданным требованиям. Не следует экономить на оборудовании, поскольку от качества его работы зависит здоровье людей. При выборе важно принять в расчет такие факторы, как объем воды и необходимая скорость очистки.

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