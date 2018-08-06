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Видео танцующего пенсионера из Волгограда покоряет интернет
По инф. "Аргументы Недели"   
06 Августа 2018 г.
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flamenko

Танцующий в шортах и галстуке пенсионер из Волгограда стал звездой сети. Видеозапись, как «зажигает» в танце 68-летний Николай Погорелов, очевидцы выложили на youtube. Сегодня танцующего российского пенсионера сравнивают с танцующим итальянским миллиардером Джанлукой Вакки.

Дядя Коля говорит, что теперь его тоже знают в разных странах мира.

Дядя Коля говорит, что теперь его тоже знают в разных странах мира. Появились слухи, что Николай Михайлович - не пенсионер, а загримированный молодой человек, сообщают «Аргументы недели».

Но Николай Погорелов рассказал всю правду. Он вырос в многодетной семье. Его родители вырастили пятерых дочерей и двух сыновей. И все его родственники музыкальные. 18 июня Николай Погорелов пустился в пляс в фан-зоне перед матчем Англия – Тунис ЧМ-2018. Волгоградец зажигал под группу Plazma.

А вот про 50-летнего итальянского танцующего миллиардер Джанлуку Вакки что-то в последнее время ничего не слышно.

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