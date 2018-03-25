Выход на пенсию не повод расставаться с трудовой деятельностью

Для многих вышедших на заслуженный отдых пенсия не становится причиной прервать профессиональную деятельность. Кто-то продолжает трудиться и дальше на своем предприятии. А если сократили или еще по каким-либо мотивам пришлось уйти, но трудиться есть и силы, и желание, стоит немного передохнуть, как следует успокоиться и активно приступить к поискам работы.

Поиск нового занятия, к слову, можно осуществлять не только в пределах родного государства. Например, вот по этому адресу в Сети: https://www.eurabota.ua/jobs-in/china/jobs-offered жители Украины могут узнать о вакансиях, имеющихся в Китайской Народной Республике.

Как отмечено на интернет-ресурсах, рассказывающих об устройстве на работу в этом государстве, в самой стране много рядовых рабочих, а вот дипломированных специалистов нужно еще и поискать. Кадры необходимы в разных сферах, например, на швейном производстве или автомобильном заводе. Быстро могут найти себе работу профессионалы инженерного звена, экономисты, те, кто знаком с таким направлением, как сертификация и контроль качества продукции и т.д. Рабочая неделя в Китае длится сорок часов. Каждый день нужно отработать по восемь часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Выходные дни предусмотрены и во время национальных праздников. Если соискатель интересуется работой в Европе, пользователю можно пройти вот по этой ссылке: www.eurabota.ua.

За границей, или в родной стране, как уж определит для себя сам пенсионер, но начинать нужно с малого. Встать с дивана, начать поиск вакансий, используя все возможные способы: газеты с объявлениями о трудоустройстве, тематические сайты, сарафанное радио, советы друзей и близких и т.п. Лучше для начала, если хоть какие-то моменты устраивают, соглашаться. Съездить к работодателю, посмотреть на него самого, на коллектив, на условия работы и уже после этого определиться с точным ответом, стоит пойти на данную работу или нет.

Пенсионеры-мужчины могут найти себе работу охранником, сторожем, упаковщиком, фасовщиком. Конечно, это не предел мечтаний, но для начала новой жизни подойдет. Можно задействовать и любимое увлечение. Например, если есть навыки работы с деревом, поискать заказы на изготовление изделий у фирм, выпускающих деревянные экологически безопасные игрушки для детей.

Женщинам можно рассмотреть работу няней, гардеробщицей в учреждении культуры, билетером, домработницей. Тут тоже главное не зацикливаться, что работа это не такая ответственная, статусная и высокооплачиваемая. Ведь все происходящее сейчас можно рассматривать и просто как начало чего-то большего. Вдруг подвернется более подходящее место. А человек уже и рядом успел поработать, и себя проявить как следует и в целом абсолютно готов к переменам.

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