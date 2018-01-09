ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Выбор обуви для пожилого человека: главное – качество и комфорт

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

Выбор обуви для пожилого человека: главное – качество и комфорт

Многие пенсионеры в силу некоторой ограниченности в финансовых средствах реже делают какие-либо значимые покупки. И к какому сегменту не относился бы товар, нужно чтобы он обязательно был качественным и удобным. Тогда приобретение и радость доставит, и прослужит долго. Например, обувь.

Высота каблука и модный внешний вид могут быть рассмотрены, но несколько позже, чем качественное исполнение изделия и комфортное состояние ноги при носке. Это приоритет. Специалисты говорят, что правильно выбранная обувная пара может помочь избежать целого ряда заболеваний. Например, обувь бренда Timberland отличает максимум практичности, устойчивость в разным погодным проявлениям, будь то снег, обильный дождь и т.д. Внешний вид такой обуви тоже отличный: ничего лишнего в отделке, широкая цветовая гамма модельного ряда, высокая рифленая подошва. Положительные характеристики – устойчивые каблуки, качественный нубук, прочные нейлоновые шнурки. Отличные свойства такой обуви, которую реализует, к слову, дисконт-центр Timberland, проверено многочисленными испытаниями. Например, один тест проходил в условиях Крайнего Севера во время гонки на собачьих упряжках.

Дисконт-центр Timberland

Выбирая обувь для представителей старшего поколения, стоит выбрать товар, сделанный их натурального материала. Как известно, натуральные материалы быстро «подстраиваются» под ногу хозяина, не натирают и не сковывают движение. Зимняя обувь, выполненная из натуральных материалов, отлично держит внутри себя тепло. Замерзнуть в ней сложно. В хорошей обуви обязательно присутствуют супинаторы, которые способствуют поддержанию стопы в правильном положении. Стельки изделия тоже стоит выбрать натуральные. Это, в первую очередь, удобство и гигиена.

Подошву у обуви лучше выбирать толстую, но она не должна быть при этом тяжелой по весу. Нужно, чтобы подошва не скользила, иначе пожилой человек легко может травмироваться. Существует ортопедическая подошва – это тоже подходящий вариант для взрослого человека, комфорта несомненно будет больше. Носок у обучи лучше подбирать пошире.

Если нога имеет свойство отекать, стоит остановить свой выбор на обуви, которая на полразмера или размер больше. Если модель имеет голенище, лучше купить модель с наличием вставок (резинки, замки), чтобы при отеках удобнее было обувь застегивать.

Подъем обуви должен быть небольшим, а липучке нужно отдать предпочтение перед шнуровками и застежками.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 