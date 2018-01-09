Выбор обуви для пожилого человека: главное – качество и комфорт

Многие пенсионеры в силу некоторой ограниченности в финансовых средствах реже делают какие-либо значимые покупки. И к какому сегменту не относился бы товар, нужно чтобы он обязательно был качественным и удобным. Тогда приобретение и радость доставит, и прослужит долго. Например, обувь.

Высота каблука и модный внешний вид могут быть рассмотрены, но несколько позже, чем качественное исполнение изделия и комфортное состояние ноги при носке. Это приоритет. Специалисты говорят, что правильно выбранная обувная пара может помочь избежать целого ряда заболеваний. Например, обувь бренда Timberland отличает максимум практичности, устойчивость в разным погодным проявлениям, будь то снег, обильный дождь и т.д. Внешний вид такой обуви тоже отличный: ничего лишнего в отделке, широкая цветовая гамма модельного ряда, высокая рифленая подошва. Положительные характеристики – устойчивые каблуки, качественный нубук, прочные нейлоновые шнурки. Отличные свойства такой обуви, которую реализует, к слову, дисконт-центр Timberland, проверено многочисленными испытаниями. Например, один тест проходил в условиях Крайнего Севера во время гонки на собачьих упряжках.

Выбирая обувь для представителей старшего поколения, стоит выбрать товар, сделанный их натурального материала. Как известно, натуральные материалы быстро «подстраиваются» под ногу хозяина, не натирают и не сковывают движение. Зимняя обувь, выполненная из натуральных материалов, отлично держит внутри себя тепло. Замерзнуть в ней сложно. В хорошей обуви обязательно присутствуют супинаторы, которые способствуют поддержанию стопы в правильном положении. Стельки изделия тоже стоит выбрать натуральные. Это, в первую очередь, удобство и гигиена.

Подошву у обуви лучше выбирать толстую, но она не должна быть при этом тяжелой по весу. Нужно, чтобы подошва не скользила, иначе пожилой человек легко может травмироваться. Существует ортопедическая подошва – это тоже подходящий вариант для взрослого человека, комфорта несомненно будет больше. Носок у обучи лучше подбирать пошире.

Если нога имеет свойство отекать, стоит остановить свой выбор на обуви, которая на полразмера или размер больше. Если модель имеет голенище, лучше купить модель с наличием вставок (резинки, замки), чтобы при отеках удобнее было обувь застегивать.

Подъем обуви должен быть небольшим, а липучке нужно отдать предпочтение перед шнуровками и застежками.

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