Выбираем подушку для здорового сна

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Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
Сегодня поговорим о подушках: все-таки приобрести ее проще, нежели матрас, а ее значение для здорового, спокойного сна крайне важно. Подушки принято подразделять на классические (обычные квадратные или прямоугольные) и анатомические (повторяющие изгибы тела). Людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, лучше выбрать анатомическую модель, которая обеспечит во время сна оптимальное расслабление, нормализует кровообращение, позволит держать голову во сне в правильном положении, т.е. значительно улучшит качество сна. Что касается размера, многие считают, что подушки 50x70 оптимальный вариант. И, конечно, основное внимание стоит уделить наполнителю. Они бывают натуральными и синтетическими, и у каждого вида есть свои особенности.
Подушки с натуральным наполнением могут быть из пуха, пера либо шерсти. Они очень удобные и мягкие, пропускают воздух, в теплый сезон несут прохладу, а в зимний — тепло. Минусом этих наполнителей является их аллергенность, а также свойство со временем впитывать влагу и запахи. Кроме того, в них могут появиться клещи и грибки плесени. А вот в подушках с растительным наполнением не накапливается живность, бактерии и пыль, при этом они тоже «дышат» и обладают хорошей упругостью. Изделия с гречневой лузгой обладают хорошим массажным эффектом, но могут показаться жестковатыми и слишком шуршащими. Бамбуковое волокно и хлопок - более мягкие, но требуют регулярного взбивания и могут деформироваться от неправильной стирки. Натуральный латекс из каучуковых деревьев тоже можно отнести к натуральным наполнителям (он бывает также синтетическим), у него отличные ортопедические свойства, но плохо выводится влага, и весьма высокая стоимость.
У современных искусственных наполнителей – холлофайбера, фибры, комфорели, полистирола и т.д. - тоже есть немало преимуществ. Не зря их называют материалами нового поколения, ведь они долговечны, гипоаллергенны, отлично «дышат», быстро восстанавливают форму, легко стираются. Их уникальное качество – «память формы», что в полной мере позволяет называть их ортопедическими. Вы можете встретить множество названий искусственных наполнителей, они также могут отличаться по виду (от легких шариков до вязкого геля), но практически все они обладают вышеперечисленными положительными свойствами.
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