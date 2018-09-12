Viatti Strada Asimmetrico успешно преодолели «змейку», «лосиный» тест и другие испытания от издания «Колёса.ру»

Автомобильные эксперты специализированного российского онлайн-журнала «Колёса.ру» протестировали летние шины типоразмера 215/50 R17 разных производителей. В испытаниях приняла участие и модель Viatti Strada Asimmetrico, выпускаемая нижнекамским шинным комплексом KAMA TYRES, продукция которого, например, стоит на президентском «Аурусе». Шины показали высокие результаты и заслужили положительные отзывы автоэкспертов издания.

Итоги тест-драйва опубликовали на сайте онлайн-журнала. Автор текста отметил, что испытания проходили на подмосковном автодроме. Участниками обзора стали корейские KumhoEcsta PS31 215/50 R17 95W XL по цене 4 746 рублей, сербские TigarUltraHighPerformance 215/50 R17 95W XL за 3 860 рублей и Viatti Strada Asimmetrico 215/50 R17 91V с ценой в 3 604 рубля.

«Viatti Strada Asimmetrico обладает асимметричным протектором. Модель не нова, на конвейере с 2011 года, но благодаря изначально правильной разработке и регулярному обновлению актуальна и сейчас. Исходя из данных производителя, шины не теряют сцепных свойств при температурах от +2 до +55 градусов, что очень недурно, обладают технологиями VRF – переменной жесткостью боковины — и HydroSafe V – быстрым удалением воды из пятна контакта. Основное отличие от конкурентов – индексы нагрузки и скорости: на шине выбито 91V – то есть она рассчитана на 615 кг при максимальной скорости в 240 км/ч», – отметил автоэксперт издания «Колёса.ру».

Для тест-драйва автор использовал автомобиль Opel Astra с пробегом 112 тыс. км, износом тормозных колодок в 50%, 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой АКПП. Шинам предстояло пройти классические испытания на автодроме: «змейку», «лосиный» тест, резкое торможение на сухой и мокрой поверхности и так далее.

Скоростной тест по асфальтовой дороге от автодрома до Островцов Viatti Strada Asimmetrico преодолели успешно. Автор тест-драйва отметил, что модель бренда Viatti обнаруживает больший комфорт на гребёнке и ухабах, чем конкуренты. Помимо этого продукция шинного комплекса KAMA TYRES обладает идеальным балансом между жёсткостью и комфортом. Быстро и без нареканий Viatti Strada Asimmetrico справились со «змейкой», «лосиным» тестом и резким торможением.

«Viatti Strada Asimmetrico дешевле лидера почти на 1 100 рублей, при этом показывает почти такие же характеристики. Для 115-сильной версии автомобиля переплачивать за возможность ехать со скоростью 270 километров в час при полной загрузке автомобиля я совершенно не готов. Характеристик и положительных качеств Viatti Strada Asimmetrico за глаза хватит для повседневной эксплуатации в режиме дом-работа-дача-отпуск», – подвёл итог автомобильный эксперт онлайн-журнала.

Подробнее по ссылке: https://www.kolesa.ru/article/vstretilis-kak-to-russkij-koreets-i-serb-test-17-dyujmovyh-shin-srednej-tsenovoj-kategorii.

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